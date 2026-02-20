TMC Candidate Selection : टीएमसी के मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है बदलाव, शामिल हो सकते हैं नए और अनुभवी चेहरे

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की 294 सीटों में से पार्टी उम्मीदवारों के चयन की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व राज्य मंत्रिमंडल के कुछ दिग्गज सदस्यों और पार्टी के कुछ अनुभवी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि पार्टी के शीर्ष ढांचे में शामिल कुछ चुनिंदा नेताओं के बीच बुधवार और गुरुवार को कोलकाता के कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर दो दौर की बैठकें हुईं, जिनमें इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों के चयन पर प्रारंभिक चर्चा हुई।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्यों और पार्टी के अनुभवी विधायकों के कुछ संभावित नामों पर चर्चा की गई, जिन्हें इस बार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव में उतारा जा सकता है।

साथ ही, पार्टी सूत्रों ने बताया कि मौजूदा पार्टी विधायकों के संभावित नामों पर चर्चा चल रही थी जिन्हें इस बार फिर से नामांकित किया जा सकता है और जिनका उपयोग केवल संगठनात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा।

बुधवार और गुरुवार को चुनिंदा बैठकों में चर्चा का तीसरा बिंदु यह था कि इस बार उम्मीदवारों की सूची में पुराने दिग्गजों और नए चेहरों के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए।

चर्चा का चौथा और अंतिम बिंदु सेलिब्रिटी जगत और मीडिया समेत अन्य व्यवसायों से जुड़े नए गैर-राजनीतिक चेहरों को उम्मीदवार सूची में शामिल करने के बारे में था। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा, "इस बार पार्टी की उम्मीदवार सूची में कुछ बड़े उलटफेर होने की संभावना है।"

इसी बीच, पश्चिम बंगाल से 16 मार्च को होने वाले पांच राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पांच राज्यसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस आराम से चार सीटें जीतने के लिए तैयार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को राज्य विधानसभा में दोनों पार्टियों की संख्या के अनुसार एक सीट से ही संतोष करना पड़ेगा।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि संसद के ऊपरी सदन की चार सीटों में से, जहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है, तीन सीटें पार्टी के नेताओं की होंगी, जबकि एक गैर-राजनीतिक चेहरा होगा, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के राजनीतिक हलकों में उसका शानदार नेटवर्क होगा।

--आईएएनएस