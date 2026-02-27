State Police

जम्मू और कश्मीर
Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 05:04 AM

Jammu Police Operation : जम्मू पुलिस साउथ जोन की बड़ी सफलता , 90 लाख की चोरी-गुमशुदा संपत्ति बरामद, 196 मोबाइल और 15 वाहन जब्त

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 05:39 AM

Jammu Police Operation : साउथ जोन की पुलिस ने 90 लाख रुपए के चोरी के सामान बरामद किए, मालिकों को किए वापस

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 26, 2026, 10:52 AM

Shimla Police Statement : अपहरण की सच्चाई पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के कर्मियों को हिरासत में लिया था: हिमाचल पुलिस

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 26, 2026, 10:48 AM

Maoist Surrender : छत्तीसगढ़ में महिला समेत तीन माओवादियों ने हथियार छोड़े, डीजीपी ने किया मुख्य धारा में स्वागत

गोवा
Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 06:11 AM

Illegal Immigration : गोवा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई, 6 घुसपैठियों को भेजा गया वापस

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Feb 05, 2026, 04:34 AM

Bihar Constable Death : पूर्णिया में थाना परिसर में स्थित गार्ड क्वार्टर के अंदर मृत पाया गया कांस्टेबल

Dainik Hawk
Dainik Hawk·Jan 06, 2026, 09:55 AM

Indian Bureaucracy : पश्चिम बंगाल में डीजीपी की नियुक्ति पर पेंच, यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की दी सलाह