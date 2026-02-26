प्रान्तीय

Illegal Immigration : गोवा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई, 6 घुसपैठियों को भेजा गया वापस

Goa में अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 गोवा
Feb 27, 2026, 06:11 AM
गोवा: गोवा में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों और इमीग्रेशन कानून का उल्लंघन करने के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अवैध रूप से रह रहे गुरुवार को छह बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके देश भेज दिया गया है। ये सभी बिना वीजा और वैध पासपोर्ट के रह रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को गोवा के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मिलकर यह कार्रवाई की है। एफआरआरओ गोवा की एक एस्कॉर्ट टीम ने अवैध रूप से रह रहे छह बांग्लादेशी व्यक्तियों को बीएसएफ को सौंप दिया, जिसने बाद में उन्हें बांग्लादेश भेज दिया।

अधिकारियों ने बताया कि 2025 से गोवा पुलिस की विदेशी शाखा ने 35 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाया और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा। इनमें 9 पुरुष, 7 महिलाएं और 19 नाबालिग शामिल हैं।

गोवा पुलिस ने बताया कि एफआरआरओ और अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से अवैध प्रवेश और अधिक समय तक रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जनता से किराएदारों और मजदूरों के दस्तावेजों की जांच करने और किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या विदेशी शाखा को देने का आग्रह किया है।

इसी तरह बेंगलुरु पुलिस ने शहर भर में एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें 2,000 से अधिक विदेशियों से पूछताछ की गई और सत्यापन के लिए दर्जनों संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया गया।

यह जनवरी में चलाए गए एक पिछले अभियान के बाद हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी और हेब्बागोडी जैसे इलाकों से 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

महाराष्ट्र के मुंबई में भी बुधवार को इसी तरह का घुसपैठ-विरोधी अभियान चलाया गया। वर्सोवा पुलिस ने यारी रोड इलाके से अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिसमें 21 ट्रांसजेंडर, दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। ये सभी शकुलशाहा दरगाह के पास बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे।

--आईएएनस

 

 

