Jammu Police Operation : साउथ जोन की पुलिस ने 90 लाख रुपए के चोरी के सामान बरामद किए, मालिकों को किए वापस

जम्मू: जम्मू पुलिस के साउथ जोन ने वर्ष 2026 के पिछले 57 दिनों में अलग-अलग अभियानों के तहत कई चोरी के मामलों को सुलझाते हुए लगभग 90 लाख रुपए की चोरी और लापता संपत्ति बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन रीकनेक्ट के तहत करीब 68 लाख रुपए कीमत के 196 लापता मोबाइल फोन बरामद किए गए। इनमें से 36 मोबाइल फोन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उनके मालिकों को सौंप दिए गए थे, जबकि 160 मोबाइल आज कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके असली मालिकों को लौटाए गए।

यह सफलता एसपी साउथ जम्मू के कार्यालय से काम कर रही ईएसयू की छोटी टीम ने हासिल की। यह कार्रवाई जम्मू के विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर की गई। टीम का नेतृत्व एसजीसीटी ऋषि अबरोल ने किया, जिन्होंने तकनीकी विश्लेषण और ट्रैकिंग के जरिए, अन्य राज्यों के साथ समन्वय करते हुए यह सफलता हासिल की।

ऑपरेशन अवतार के तहत, थाना गांधी नगर ने एक मोटरसाइकिल चोरी का मामला सुलझाया, जो बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था। यह शिकायत एसजीसीटी विनी कुमार ने मोटरसाइकिल की चोरी को लेकर दर्ज कराई थी।

पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में तकनीकी जांच और जेएमसी स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसके आधार पर दो आरोपियों मनसा चौधरी और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान 15 अन्य चोरी की दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए, जिनमें ज्यादातर हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें थीं, साथ ही एक पल्सर आरएस200 और एक स्कूटी प्लेजर भी शामिल है। इनकी कुल कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है।

ऑपरेशन मेघदूत के तहत थाना गांधी नगर ने एक बड़े सैलून चोरी मामले को भी सुलझाया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 10 लाख रुपए के सैलून उपकरण बरामद किए गए।

जम्मू पुलिस साउथ जोन के अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और चोरी जैसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए निवारक पुलिसिंग और तकनीकी निगरानी को और मजबूत कर रहा है।

--आईएएनएस