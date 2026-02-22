Ramzan 2026

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Dainik Hawk·Feb 22, 2026, 03:08 PM

Salim Khan On Eid Release : सलीम खान ने जब फिल्मों पर फतवा देने वालों को दिखाया था आईना, इस्लाम में लिखी बातों पर दिया जोर

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Dainik Hawk·Feb 20, 2026, 03:03 PM

UP Loudspeaker Row : यूपी में रमजान पर लाउडस्पीकर की अनुमति न देने के फैसले को सपा ने बताया गलत, शंकराचार्य विवाद पर उठाए सवाल

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Dainik Hawk·Feb 20, 2026, 03:16 PM

Ramzan Loudspeaker Controversy : रमजान में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति न देकर सरकार ने किया भेदभाव: कमल अख्तर

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Dainik Hawk·Feb 20, 2026, 05:04 AM

Ramzan Spiritual Guidance : सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी बोले, ईमान और उसूलों पर लगातार दबाव पड़ रहा, रमजान को बताया 'संयम का महीना'

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Dainik Hawk·Feb 20, 2026, 05:11 AM

VHP Reaction on Ramzan : वीएचपी का एआईएमआईएम पर तंज, 'जन्नत में शराब चाहिए तो यहां पर बंद की मांग क्यों?'

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Dainik Hawk·Feb 19, 2026, 04:19 AM

Ramzan 2026 India : पीएम मोदी ने देशवासियों को रमजान की दीं शुभकामनाएं, समाज में एकता और शांति की अपील

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Dainik Hawk·Feb 17, 2026, 11:11 PM

Adhir Ranjan Chowdhury Letter : अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र, रमजान-ईद पर विशेष व्यवस्थाओं की मांग