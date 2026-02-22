Ramzan 2026
Salim Khan On Eid Release : सलीम खान ने जब फिल्मों पर फतवा देने वालों को दिखाया था आईना, इस्लाम में लिखी बातों पर दिया जोर
UP Loudspeaker Row : यूपी में रमजान पर लाउडस्पीकर की अनुमति न देने के फैसले को सपा ने बताया गलत, शंकराचार्य विवाद पर उठाए सवाल
Ramzan Loudspeaker Controversy : रमजान में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति न देकर सरकार ने किया भेदभाव: कमल अख्तर
Ramzan Spiritual Guidance : सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी बोले, ईमान और उसूलों पर लगातार दबाव पड़ रहा, रमजान को बताया 'संयम का महीना'
VHP Reaction on Ramzan : वीएचपी का एआईएमआईएम पर तंज, 'जन्नत में शराब चाहिए तो यहां पर बंद की मांग क्यों?'
Ramzan 2026 India : पीएम मोदी ने देशवासियों को रमजान की दीं शुभकामनाएं, समाज में एकता और शांति की अपील
Adhir Ranjan Chowdhury Letter : अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र, रमजान-ईद पर विशेष व्यवस्थाओं की मांग