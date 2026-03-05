Public Private Partnership

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बिहार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 05, 2026, 05:36 PM

Bihar Tourism Development : पटना के बांकीपुर बस स्टैंड की भूमि पर बनेगा लग्जरी ताज होटल, संचालन के लिए समझौता पत्र पर किया गया हस्ताक्षर

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Dainik Hawk·Feb 15, 2026, 06:29 PM

Urban Challenge Fund India : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष को दी मंजूरी

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Dainik Hawk·Feb 14, 2026, 02:24 PM

Urban Challenge Fund : कैबिनेट ने एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष को मंजूरी दी, उच्च गुणवत्ता वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा

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तमिलनाडु
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Dainik Hawk·Jan 27, 2026, 05:05 AM

Global Women Summit Chennai : सीएम स्टालिन ग्लोबल महिला समिट का उद्घाटन करेंगे

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Dainik Hawk·Dec 31, 2025, 04:30 AM

Indian AI Research Organization : सीएम भूपेंद्र पटेल की 2026 के प्रारंभ पर अभिनव भेंट, गिफ्ट सिटी में आईएआईआरओ की होगी स्थापना