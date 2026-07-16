रोहित-कोहली अनुभव के साथ शांत स्वभाव और आत्मविश्वास लाते हैं, टी20 टीम में इसकी कमी थी: पुजारा

कार्डिफ, 16 जुलाई (आईएएनएस)। टी20 सीरीज में 0-4 से हार के बाद भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। भारत के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना ​​है कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से भारतीय ड्रेसिंग रूम को जरूरी आत्मविश्वास मिलेगा।

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भारत के संघर्षों पर बात करते हुए, पुजारा ने बल्लेबाजी यूनिट की मुश्किलों का कारण इंग्लिश परिस्थितियों में अनुभव की कमी को बताते हुए उम्मीद जताई कि दो अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को वनडे फॉर्मेट में सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में मदद करेगी।

भारतीय टीम टी20 सीरीज के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण का लगातार सामना करने में नाकाम रही थी, जिसके बाद भारत के युवा बल्लेबाजी समूह की काफी आलोचना हुई, जिसमें कई बल्लेबाज शॉर्ट बॉल से परेशान दिखे। हालांकि, पुजारा को लगता है कि चुनौती सिर्फ तकनीक से कहीं अधिक थी और यह मुख्य रूप से इंग्लैंड में व्हाइट-बॉल क्रिकेट से अपरिचित होने के कारण थी।

पुजारा ने 'जियोस्टार' से कहा, "अगर आप इस भारतीय बल्लेबाजी समूह को देखें, तो उनके पास आईपीएल का अनुभव तो था, लेकिन इंग्लिश परिस्थितियों में व्हाइट-बॉल का अनुभव बहुत कम था।"

उन्होंने समझाया कि इंग्लैंड में सफलता के लिए स्कोरिंग के उन विकल्पों से अलग विकल्पों की जरूरत होती है जिनका इस्तेमाल आमतौर पर दूसरी जगहों पर बल्लेबाजी के अनुकूल पिचों पर किया जाता है। उन्होंने कहा, "इंग्लैंड में, आप सिर्फ छक्के मारने पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको फ्लैट-बैटेड शॉट्स खेलने, सीधे बाउंड्री का इस्तेमाल करने और शॉर्ट बॉल के खिलाफ अपर कट और प्वाइंट के ऊपर से कट जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। हमने ऐसे शॉट्स बहुत कम देखे। ऐसा मुख्य रूप से इन परिस्थितियों में अनुभव की कमी के कारण हुआ।"

पुजारा ने टी20 क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन पर भी चर्चा करते हुए तर्क दिया कि मुकाबले को रोमांचक बनाए रखने के लिए परिस्थितियों में गेंदबाजों को अधिक मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, "आईपीएल में भी, आप ऐसे मैच नहीं चाहेंगे जहां टीमें आसानी से 260 रन का पीछा कर लें। गेंदबाजों के लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिए।"

उनका मानना ​​है कि तेजी से बढ़ती आक्रामक और नए-नए तरीके अपनाने वाली बल्लेबाजी के कारण यह जरूरी हो गया है कि पिचें कम से कम शुरुआती मदद जरूर दें। पुजारा ने कहा, "टी20 क्रिकेट में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, खासकर छोटी बाउंड्री वाली सपाट पिचों पर, जबकि बल्लेबाज लगातार बेहतर और नए-नए तरीके अपना रहे हैं। इसलिए ऐसी पिचें होना जरूरी है जो गेंदबाजों को थोड़ी मदद दें, चाहे वह थोड़ी स्पिन हो या शुरुआती दो-तीन ओवरों में थोड़ी मूवमेंट।"

पुजारा का मानना है कि रोहित और कोहली की वापसी से टीम को सिर्फ उनकी बल्लेबाजी का ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि अपेक्षाकृत अनुभवहीन टीम को बहुत जरूरी स्थिरता और आत्मविश्वास भी मिलेगा।

उन्होंने कहा, "रोहित और विराट टीम में शांति और आत्मविश्वास लाएंगे, और यह अनुभव से ही आता है। टी20 टीम में अनुभव की कमी थी, इसलिए ऐसे खिलाड़ियों का होना जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, ड्रेसिंग रूम में भरोसा जगाएगा क्योंकि उन्हें पता है कि जीत कैसे हासिल की जाती है। यह आसान नहीं होगा। इंग्लैंड ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिन्हें वे निशाना बना सकते हैं। टी20 सीरीज में 0-4 से हारने के बाद टीम पर स्वाभाविक रूप से कुछ दबाव होगा, लेकिन रोहित और विराट का आत्मविश्वास बाकी टीम में भी संचारित हो सकता है। उन्हें वनडे सीरीज से पहले तैयारी का समय भी मिला है, और उस तैयारी से उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उनकी सीरीज शानदार रहेगी।"

--आईएएनएस

आरएसजी