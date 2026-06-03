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हरिद्वार
Himanshu DwivediH
Himanshu Dwivedi·Jun 03, 2026, 09:32 AM

हरिद्वार। रानीपुर क्षेत्र के गढ़ मीरपुर में झगड़ा हुआ हुड़दंग कर रहे थे, पुलिस के समझाने पर जब नहीं माने तो दो लोगों पर शांति भंग की धारा में चालान पुलिस ने कर दिया।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत कोतवाली रानीपुर पुलिस ने अभियान चला रखा है किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। उसी क्रम मे मंगलवार को ग्राम गढ़मीरपुर में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि फजलू खान और विकास पुराने विवादों को लेकर अलग-अलग व्यक्तियों के साथ लड़ाई-झगड़े पर आमादा थे। पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास किए जाने के बावजूद दोनों ने हुड़दंग जारी रखा। तो शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रानीपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को धारा 170 बीएनएस के अंतर्गत हिरासत में लिया। दोनों के विरुद्ध नियामानुसर विधिक कार्यवाही की जा रही है।दोनों आरोपी फजलू खान निवासी ग्राम गढ़मीरपुर, थाना रानीपुर (उम्र 58 वर्ष), ⁠विकास, निवासी ग्राम गढ़मीरपुर, थाना रानीपुर (उम्र 32 वर्ष) को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फोटो: गढ़मीरपुर में झगड़ा करने के आरोपी