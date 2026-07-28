वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में एमीरा खोसला ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया

आर्को, 28 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की 15 साल की स्पीड क्लाइंबिंग सेंसेशन एमीरा खोसला ने इटली के आर्को में आईएफएससी वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2026 में 7.60 सेकंड का समय लेकर इतिहास रच दिया। उन्होंने छठा स्थान हासिल किया और स्पीड क्लाइंबिंग में नया इंडियन नेशनल यूथ रिकॉर्ड बनाया।

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इससे पहले क्वालीफिकेशन राउंड में, उन्होंने 7.74 सेकंड के समय के साथ अपना निजी श्रेष्ठ रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और फाइनल में 7.60 सेकंड के साथ इसे बेहतर किया। एक ही चैंपियनशिप में उनका पर्सनल बेस्ट दो बार बेहतर हुआ।

अपनी कामयाबी पर एमीरा ने कहा, "वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरी जिंदगी के सबसे गर्व वाले पलों में से एक रहा है। एक नया इंडियन नेशनल यूथ रिकॉर्ड बनाना और दुनिया में छठा स्थान हासिल करना एक सपने के सच होने जैसा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने पर्सनल बेस्ट को दो बार बेहतर करने से मुझे यह आत्मविश्वास मिला है कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे लोगों के साथ मुकाबला कर सकती हूं।"

दुनिया के सबसे अच्छे यंग स्पीड क्लाइंबर्स के खिलाफ मुकाबला करते हुए, उनका परफॉर्मेंस वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में किसी भारतीय का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है और वैश्विक मंच पर इंडियन स्पोर्ट क्लाइंबिंग के लिए एक और उपलब्धि है।

वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व एमीरा, श्लोक दादूकर, नील वार्के और रुद्र करंदीकर ने किया।

दादूकर का 6.76 सेकंड की टाइमिंग के साथ 27वां स्थान रहा। वार्के ने चैंपियनशिप में 7.33 सेकंड का समय लेकर 35वां स्थान हासिल किया, जबकि करंदीकर का 8.47 सेकंड के साथ 44वां स्थान रहा।

कोच अल्बर्ट ओके ने कहा, "अमीयरा ने कुछ ही सप्ताह में सच में बड़ी प्रगति की है। एक 15 साल की एथलीट को इतनी तेजी से आगे बढ़ते और वर्ल्ड स्टेज पर प्रदर्शन करते देखना उसकी जबरदस्त प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण का सबूत है। इससे भी जरूरी बात यह है कि वह एक ट्रेलब्लेजर बन सकती है जो इंडियन स्पीड क्लाइंबर्स की अगली पीढ़ी को प्रेरित करे और उनके लिए रास्ता बनाए।"

उनके निजी कोच अभिषेक मेहता ने कहा, "इटली के आर्को में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए और शानदार 7.60 सेकंड का समय निकालते हुए देखना गर्व का पल है—सिर्फ परिणाम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह सालों की लगातार कड़ी मेहनत, भरोसे और प्रतिबद्धता को दिखाता है।"

एमीरा ने एसजीएफआई नेशनल स्कूल गेम्स 2024 में 100 मीटर में रजत पदक जीता, जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 60 मीटर में 7.76 सेकंड की टाइमिंग के साथ 5वें स्थान पर रहीं, और नेशनल स्कूल गेम्स 2025 में 100 मीटर में उनका निजी बेस्ट 12.57 सेकंड दर्ज किया गया। वह लगातार तीन साल (2024, 2025, और 2026) 60 मीटर में दिल्ली स्टेट चैंपियन रही हैं।

--आईएएनएस

पीएके