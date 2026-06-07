पश्चिम बंगाल सरकार ने बीरभूम जिले के 5 बागी तृणमूल विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई

कोलकाता, 7 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीरभूम जिले के उन पांच तृणमूल कांग्रेस विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी है, जिन्होंने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर ऋतब्रत बनर्जी का समर्थन किया है। एक सीनियर अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

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इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, इनमें बीरभूम जिला परिषद के प्रेसिडेंट और हंसन विधायक फैजुल हक (काजल शेख) नलहाटी विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह, मुरारई से विधायक मोशर्रफ हुसैन, पूर्व मंत्री और बोलपुर विधायक चंद्रनाथ सिन्हा और नानूर विधायक बिधान चंद्र माझी हैं।

सूत्रों के अनुसार, सभी पांचों विधायकों ने पार्टी के निर्देशों को नहीं माना और नए अपोजिशन लीडर के तौर पर ऋतब्रत बनर्जी का सपोर्ट किया। अब इस डर से कि इस जिले के इन पांचों विधायकों की सिक्योरिटी उनके इस कदम की वजह से खतरे में पड़ सकती है, नई राज्य सरकार ने उनमें से हर एक को दो एक्स्ट्रा हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड दिए हैं।

पार्टी के एक हिस्से के मुताबिक, एडमिनिस्ट्रेशन का यह सोची-समझी चाल आंदोलनकारी खेमे को मजबूत करने के लिए है। हालांकि, राज्य असेंबली के अंदर तृणमूल कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी में यह फूट बढ़ती जा रही है। पॉलिटिकल गलियारों में अफवाहें हैं कि यह बगावत बहुत जल्द देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाएगी।

अगर अंदाजा सच है तो पार्लियामेंट्री पार्टी में भी बड़ी फूट पड़ सकती है। तृणमूल के लगभग दो-तिहाई लोकसभा सदस्य टॉप लीडरशिप से बहुत नाराज बताए जा रहे हैं और असेंबली के ग्रुप की तरह ही पार्टी से दूर जा रहे हैं।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में ऋतब्रत बनर्जी की लीडरशिप में जो 'अच्छा तृणमूल' ग्रुप बना है और जो बगावत शुरू हुई है, उसका असर देश की राजधानी में भी दिख सकता है। कहा जा रहा है कि वरिष्ठ सांसद काकली घोष दस्तीदार भी इसी तरह की बगावत कर सकती हैं।

हाल ही में, दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखकर पार्टी के साथी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर बेइज्जती करने और औरतों से नफरत करने वाला बर्ताव करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के अंदर उन्हें बार-बार परेशान किया।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम