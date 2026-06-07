पश्चिम बंगाल : मध्य कोलकाता में टीएमसी पार्षद के घर पर पुलिस का छापा

कोलकाता, 7 जून (आईएएनएस)। पुलिस ने मध्य कोलकाता के जोरासांको में तृणमूल कांग्रेस के पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन के घर पर छापा मारा है। अधिकारियों ने रविवार को इसकी पुष्टि की।

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जोरासांको पुलिस स्टेशन के अधिकारी सेंट्रल फोर्स के साथ कॉलेज स्ट्रीट के पास स्थित उनके घर पहुंचे। जहां सेंट्रल फोर्स के जवान घर के बाहर खड़े थे, वहीं पुलिस अधिकारियों ने पार्रषद से पूछताछ करने के लिए घर में घुसने की कोशिश की।

हालांकि, खबर है कि तृणमूल नेता ने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस की इस रेड का सही कारण साफ नहीं था। और जानकारी का इंतजार था।

जसीमुद्दीन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमसी) के वार्ड नंबर 39 के तृणमूल पार्षद हैं। इलाके में उनके खिलाफ कई शिकायतें हैं। इलाके के लोग रियल एस्टेट डेवलपमेंट से जुड़े उनके कामों से नाराज हैं। पुलिस ने शनिवार को इलाके से ही पार्षद के एक करीबी व्यक्ति को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया।

अधिकारी सुबह पार्षद के घर पहुंचे थे, और खबर है कि पुलिस 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज' (पॉक्सो) एक्ट, 2012 के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में जसीमुद्दीन से पूछताछ करना चाहती है।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, पुलिस सुबह करीब 6 बजे जसीमुद्दीन के घर पहुंची थी। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस अभी भी घर के पास किसी जवाब का इंतजार कर रही थी।

यह सुनकर कि पुलिस पार्षद के घर गई है, इलाके के लोग धीरे-धीरे वहां जमा होने लगे। कई लोग हाथों में अंडे लिए घर के पास खड़े थे। उन्होंने कहा कि वे काउंसलर पर अंडे फेंकना चाहते हैं, जिन्होंने उन्हें 'परेशान और तंग किया'।

अब तक, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सात तृणमूल पार्षदों को पुलिस ने अलग-अलग आरोपों में गिरफ्तार किया है, जिनमें जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और 2021 के बाद हुई चुनावी हिंसा में शामिल होना शामिल है।

शनिवार को पार्षद बाप्पादित्य दासगुप्ता को पटुली में पकड़ा गया। बाप्पादित्य पर भी जबरन वसूली के आरोप हैं। जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक वहां जमा हो गए और काउंसलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 'चोर-चोर' के नारे भी लगाए गए।

इस बीच, रविवार सुबह पुलिस ने कोलकाता में एक और पार्षद के घर पर रेड की।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम