तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बीआरएस और भाजपा को उनके प्रदर्शन पर बहस करने की चुनौती दी

हैदराबाद, 8 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि वह पिछले 30 महीनों के दौरान अपनी सरकार के प्रदर्शन की तुलना राज्य में बीआरएस के 10 साल के शासन और केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल के प्रदर्शन से करने के लिए बहस के लिए तैयार हैं।

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साइबराबाद नगर निगम और अन्य विकास कार्यों की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीआरएस और भाजपा दोनों को बहस के लिए चुनौती दी।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भाजपा को आठ सीटें मिलने से नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा, "इन आठ भाजपा सांसदों ने तेलंगाना के लिए क्या किया है? वे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने दो साल में क्या किया है। आपने क्या किया है? आइए चर्चा करें कि तेलंगाना के लिए फंड किसने जुटाया।"

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के अन्य भाजपा सांसदों पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय निधि जारी करने में बाधा डालने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "चेवेल्ला, मेडक और मलकाजगिरि का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा सांसद और सिकंदराबाद से सांसद चुने गए किशन रेड्डी प्रधानमंत्री मोदी से धनराशि क्यों नहीं मांग रहे थे? क्या किशन रेड्डी तेलंगाना के विकास के लिए धनराशि के प्रवाह में बाधा नहीं डाल रहे थे? जब पीएम मोदी ने गुजरात में साबरमती नदी का विकास किया तो सभी ने उनकी प्रशंसा की, और अब वे मूसी परियोजना में बाधा डाल रहे हैं?"

मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में राज्य के मुद्दों पर ज्ञापन सौंपने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने किशन रेड्डी की इन त्वरित मुलाकातों का कारण जानना चाहा।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्रीय मंत्री राज्य के विकास में बाधा डालते रहे तो जनता भाजपा के खिलाफ जनादेश देगी।

मुख्यमंत्री ने सलाह दी कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) और किशन रेड्डी राज्य सरकार को सुझाव दें और 'भ्रष्टाचार और अहंकार' से तेलंगाना के लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करें।

उन्होंने घोषणा की कि गजुलारामारम में 100 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण कार्य तीन महीने में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अगले 24 महीनों में राजनीति से ऊपर उठकर केवल हैदराबाद और राज्य के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद शहर देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है, मुंबई बाढ़ से परेशान है, और बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता यातायात की समस्याओं से ग्रस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि हैदराबाद का तेजी से विस्तार हो रहा है, इसलिए व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए शहर को तीन निगमों में विभाजित किया गया है।

उन्होंने कहा, "हमने बढ़ते शहर की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 निगमों का गठन किया है और पुलिस एवं नगर निगम विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं। आइए, राजनीतिक एजेंडों से ऊपर उठकर अपने शहर का विकास करें।"

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 'वैश्विक शहर' होने का दावा करना ही काफी नहीं है, बल्कि विकास को वास्तव में उस परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। मास्टर प्लान के तहत, सरकार मेट्रो रेल के दूसरे चरण का कार्य शुरू कर रही है और शहर की सीमा के भीतर निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए 1 लाख मकानों का निर्माण कर रही है।

रेवंत रेड्डी ने स्कूली स्तर से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्रों के लिए नाश्ता योजना, आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 'इंदिरा महिला शक्ति' के माध्यम से साढ़े तीन एकड़ में महिलाओं के लिए 150 स्टॉल स्थापित करने और उन्हें पेट्रोल पंप आवंटित करके महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यंग इंडिया आवासीय स्कूल और तेलंगाना पब्लिक स्कूल भी स्थापित किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

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