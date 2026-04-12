Tamil Nadu Weather Update : दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की बारिश और अन्य जिलों में गर्मी बढ़ने की संभावना

चेन्नई: चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है जबकि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आने वाले दिनों में शुष्क और लगातार गर्म मौसम की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

रविवार को जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, कन्याकुमारी जिले और पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ सटे जिलों में आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में 13 से 17 अप्रैल के बीच हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इसके विपरीत, तमिलनाडु के शेष भाग, पुडुचेरी और कराईकल में इस दौरान शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में रविवार को अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि, अगले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की उम्मीद है।

13 से 15 अप्रैल के बीच, कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। कई स्थानों पर तापमान सामान्य स्तर से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जाएगा।

मौसम के मौजूदा पैटर्न से पता चलता है कि आंतरिक जिलों में गर्मी लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान आज और अगले कुछ दिनों तक सामान्य से अधिक रह सकता है। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता रहने की संभावना है, जिससे उमस और बढ़ जाएगी।

चेन्नई और उसके उपनगरों में 13 अप्रैल तक गर्म और उमस भरा मौसम जारी रहेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

अधिकारियों ने निवासियों को बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। हालांकि छिटपुट बारिश से दक्षिणी जिलों को अस्थायी राहत मिल सकती है लेकिन व्यापक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क और गर्म मौसम जारी रहेगा।

--आईएएनएस