विमेंस 25 मीटर पिस्टल टी4 फाइनल में अव्वल रहीं सरनोबत, दूसरे पायदान पर मनु

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सोमवार को ग्रुप ए राइफल और पिस्टल शूटर्स के लिए आयोजित नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स 4 में, पूर्व एशियन गेम्स चैंपियन राही सरनोबत ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल टी4 फाइनल अपने नाम किया।

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ओलंपियन राही सरनोबत त्रिशूल शूटिंग रेंज में फाइनल के दौरान पूरी तरह नियंत्रण में नजर आईं, उन्होंने 37 हिट्स के साथ पहला स्थान हासिल किया। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने 35 हिट्स के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि कर्नाटक की दिव्या टीएस ने 29 हिट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

तमिलनाडु की निवेदिता वी. नायर 24 हिट्स के साथ चौथे स्थान पर रहीं। ओलंपियन रिदम सांगवान 22 हिट्स के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। 18 हिट्स के साथ पंजाब की अर्शदीप कौर ने छठा स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की अभिज्ञा अशोक पाटिल 13 हिट्स के साथ सातवें स्थान पर रहीं, जबकि मध्य प्रदेश की चिंकी यादव ने 9 हिट्स के साथ आठवां स्थान अपने नाम किया।

चिंकी यादव 586-22x के स्कोर के साथ क्वालीफायर में सबसे आगे थीं, जबकि मनु भाकर ने 584-16x के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। अर्शदीप कौर और राही सरनोबत क्रमशः 579-20x और 579-18x के स्कोर के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर रहीं। निवेदिता नायर ने 579-12x के साथ पांचवां स्थान हासिल किया। रिदम सांगवान और दिव्या टीएस दोनों ने 578-16x का स्कोर किया, जिसमें काउंटबैक के आधार पर सांगवान को बेहतर रैंक मिली। अभिज्ञा पाटिल ने 576-15x के साथ क्वालिफिकेशन का आखिरी स्थान हासिल किया।

नेशनल रैंकिंग में, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और आईएसएसफ वर्ल्ड कप 2026 म्यूनिख गोल्ड मेडलिस्ट ईशा सिंह ट्रायल्स में हिस्सा न लेने के बावजूद पहले स्थान पर बनी रहीं, जबकि मनु दूसरे स्थान पर रहीं। राही तीसरे स्थान पर आ गईं और उन्होंने दिव्या के साथ अपनी जगह बदली, जो चौथे स्थान पर खिसक गईं। रिदम पांचवें स्थान पर बनी रहीं, जबकि चिंकी यादव क्वालिफिकेशन में अपने प्रदर्शन के बाद 9वें से छठे स्थान पर आ गईं।

एशियन गेम्स के लिए टी4 राइफल/पिस्टल ट्रायल बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इस साल के आखिर में आइची-नागोया में होने वाले 28 शूटिंग इवेंट्स में 15 पुरुष और 15 महिला शूटर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 12 सदस्यों वाली शॉटगन टीम की घोषणा पहले ही हो चुकी है, जबकि राइफल और पिस्टल टीमों को चल रहे ट्रायल के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। मंगलवार को चार फाइनल के साथ मुकाबले फिर से शुरू होंगे, जिनमें पुरुषों और महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट और पुरुषों और महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3-पोजीशन मुकाबले शामिल हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी