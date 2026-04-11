Tamil Nadu Fishing Ban : तमिलनाडु तट पर 15 अप्रैल से 61 दिनों के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

थूथुकुडी: समुद्री संसाधनों के संरक्षण और मछली पकड़ने के टिकाऊ तरीकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार 15 अप्रैल से 14 जून तक पूर्वी तटरेखा पर मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध लागू करेगी।

61 दिनों का यह प्रतिबंध, जिसमें शुरू और खत्म होने की तारीखें शामिल हैं, मछलियों के महत्वपूर्ण प्रजनन मौसम के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। यह प्रतिबंध तिरुवल्लूर जिले से लेकर कन्याकुमारी जिले (कन्याकुमारी शहर तक) के तटीय क्षेत्र में चलने वाली सभी मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नावों और ट्रॉलरों पर लागू होगा।

यह उपाय तमिलनाडु समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि समुद्री जीवों को प्रजनन और पुनर्जनन करने की अनुमति देने के लिए मौसमी प्रतिबंध आवश्यक है, जिससे मछली भंडार की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान मिलता है। विशेषज्ञों ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के आवधिक प्रतिबंध पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका को समय के साथ सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए, थूथुकुडी जिले के कलेक्टर विष्णु महाजन ने कहा कि जिले में पंजीकृत सभी मशीनीकृत मछली पकड़ने वाले जहाजों और ट्रॉलरों को प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए समुद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रशासन ने अनुपालन की कड़ी निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि नियमों का बिना किसी अपवाद के पालन किया जाए।

कलेक्टर ने यह भी चेतावनी दी कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान, अनुमत गतिविधियों में संलग्न न होने वाले लोगों द्वारा थूथुकुडी मछली पकड़ने के बंदरगाह परिसर में अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

यह प्रवर्तन अवधि के दौरान व्यवस्था बनाए रखने, अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों को रोकने और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए तटीय गश्त और निरीक्षण सहित निगरानी उपायों को और तेज किए जाने की उम्मीद है।

मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध हालांकि मछली पकड़ने की गतिविधियों को अस्थायी रूप से प्रभावित करता है, समुद्री जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए एक आवश्यक उपाय माना जाता है।

प्रजनन के मौसम के दौरान मछलियों की आबादी को पुनर्जीवित होने का अवसर देकर, इस पहल का अंतिम लक्ष्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए, मछुआरों के लिए दीर्घकालिक रूप से बेहतर उपज सुनिश्चित करना है।

-- आईएएनएस