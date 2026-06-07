दिल्ली: भीषण आग में एक और विदेशी नागरिक की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हुई

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया कि मालवीय नगर में भीषण आग की घटना में एक और विदेशी नागरिक की इलाज के दौरान दम तोड़ दिया गया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है।

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पुलिस ने बताया कि रविवार को मरने वाला मृतक नाइजीरियाई नागरिक था। दक्षिण दिल्ली के बहुमंजिला फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में 3 जून को हुई भीषण आग की घटना में अब तक 13 विदेशी और नौ भारतीयों की जान जा चुकी है।

इससे पहले, अधिकारियों ने बताया था कि इमारत से 47 लोगों को बचाया गया था, जिनमें से कुछ घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद प्रोप्रटी के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि बजाज को पिछले साल भी बांग्लादेशी नागरिकों - एक महिला, उसकी बेटी और उसके नाबालिग पोते को जाली दस्तावेज बनवाने में मदद करके देश में अधिक समय तक रहने में सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अग्निकांड के संबंध में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया।

अधिकारियों के अनुसार, होटल के रसोइए को जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पता चला है कि आग कथित तौर पर उसकी लापरवाही के कारण लगी थी।

इस बीच, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सख्त निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सरकारी एजेंसियों, एमसीडी, डीडीए और अग्निशमन विभाग ने रविवार को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एजेंसियों ने अनधिकृत निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ निरीक्षण, सीलिंग और विध्वंस अभियान चलाया।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, राजस्व विभाग ने रविवार को शहर के 13 जिलों में 130 नोटिस जारी किए, जिनमें से सबसे अधिक 31 डिफाल्टरों के खिलाफ पश्चिमी जिले में दंडात्मक कार्रवाई की गई।

दिल्ली नगर निगम ने रविवार को तीन संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। शनिवार को नगर निगम ने 97 इमारतों में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

एमसीडी द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन में बताया गया है कि शनिवार से अब तक 126 संपत्तियों को सील किया जा चुका है। इनमें से 12 संपत्तियों पर रविवार को कार्रवाई की गई।

एमसीडी ने शनिवार से अब तक 84 संपत्तियों को अवैध निर्माण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। एक बयान में कहा गया है कि 41 संपत्तियों को सील करने के नोटिस जारी किए गए हैं और 33 संपत्तियों पर तोड़फोड़ के आदेश जारी किए गए हैं।

--आईएएनएस

एमएस/