ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश टीम का हिस्सा नहीं होंगे इबादत हुसैन

ढाका, 23 जुलाई (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन हिस्सा नहीं लेंगे। इबादत की पत्नी गर्भवती हैं और वह जल्द ही पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। इसी कारण इबादत इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

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बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 13 अगस्त से होना है। सीरीज का पहला मुकाबला डार्विन में खेला जाना है। वहीं, दूसरे टेस्ट मुकाबले की शुरुआत 22 अगस्त से होगी। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। आईसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी के लिए लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) से अपना नाम वापस ले लिया है। तस्कीन को एलपीएल में जाफना किंग्स की तरफ से खेलना था, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।

तस्कीन ने 'द डेली सन' से बातचीत में बताया कि उन्होंने यह फैसला मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी को ध्यान में रखते हुए लिया है। उन्होंने कहा, "हमने जिम्बाब्वे में लगातार छह मैच खेले थे। अगर मैं वहां से लौटकर तुरंत ऑस्ट्रेलिया चला जाता, तो शायद मुझे एलपीएल में सिर्फ चार मैच खेलने का मौका मिलता। इससे मेरी टेस्ट मैचों की तैयारी प्रभावित हो सकती थी।"

तस्कीन ने बताया कि भले ही एलपीएल से हटने के कारण उन्हें कुछ नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्हें लगा कि यह सही फैसला है। उनके मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बार-बार खेलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) मिलने के बावजूद एलपीएल में नहीं खेलने का फैसला किया, ताकि वह ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पूरी तरह तैयार रह सकें।

इस बीच, बांग्लादेश की टीम को तेज गेंदबाज नाहिद राणा के स्कैन के नतीजों का भी इंतजार है, जिसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। इसके अलावा, टीम को उम्मीद है कि अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास भी अपनी पिंडली की चोट से उबरकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेल सकेंगे। बांग्लादेश की टीम अगले महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। वहां टीम 3 अगस्त से डार्विन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी, ताकि खिलाड़ी टेस्ट सीरीज के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर सकें।

--आईएएनएस

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