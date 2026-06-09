नोएडा : सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर पुलिस का एक्शन, एक ही दिन में 501 गिरफ्तार

नोएडा, 9 जून (आईएएनएस)। सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ नोएडा पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत नोएडा जोन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 501 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों के विरुद्ध की गई।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डीसीपी नोएडा साद मिया खान तथा एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह के पर्यवेक्षण में नोएडा जोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पार्कों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, सड़कों के किनारे तथा अन्य खुले स्थानों पर शराब का सेवन करते पाए गए लोगों के खिलाफ धारा 292 बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

नोएडा पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे आम नागरिकों को भी असुविधा होती है और कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान पिछले कई दिनों से लगातार चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। पुलिस टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, हुड़दंग करने और शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

नोएडा पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने से बचें और कानून का पालन करें। साथ ही यदि कहीं ऐसे मामलों की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।

पुलिस का कहना है कि शहर में सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए इस तरह के विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।

--आईएएनएस

पीकेटी/एसके