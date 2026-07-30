'आपका ऐतिहासिक प्रदर्शन पैरा एथलेटिक्स के लिए बड़ी उपलब्धि', राष्ट्रपति ने दी दिलीप-बासिल और श्रीशंकर को बधाई

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का सातवां दिन भारत के लिए शानदार रहा। बुधवार को मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में देश को सिल्वर मेडल दिलाया। वहीं, पैरा एथलीट की 100 मीटर टी47 स्पर्धा में दिलीप महादु गावित ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि मोहम्मद बासिल ने सिल्वर पर कब्जा जमाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इन तीनों ही खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर बधाई दी है।

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राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का एक यादगार अध्याय लिखा है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 100 मीटर टी47 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने पर दिलीप महादु गावित और सिल्वर मेडल जीतने पर मोहम्मद बेसिल मोरसिंगनाकाथी को हार्दिक बधाई। आपका ऐतिहासिक प्रदर्शन भारतीय पैरा एथलेटिक्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आप अपने असाधारण पक्के इरादे और बेहतरीन प्रदर्शन से देश को प्रेरित करते रहें।"

वहीं, राष्ट्रपति ने श्रीशंकर की प्रशंसा करते हुए लिखा, "ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने पर मुरली श्रीशंकर को बहुत-बहुत बधाई। लगातार कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडल जीतना एक बड़ी कामयाबी है जिससे पूरे देश को आप पर गर्व है। आपको लगातार सफलता और आगे एक शानदार करियर की शुभकामनाएं।"

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अपने 'एक्स' पर तीनों ही खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा, "भारत के लिए ऐतिहासिक डबल पोडियम। पुरुष पैरा 100 मीटर टी47 में गेम्स रिकॉर्ड (10.71 सेकंड) के साथ गोल्ड जीतने के लिए दिलीप महादु गावित को और सिल्वर (10.83 सेकंड) जीतने के लिए मोहम्मद बेसिल को बहुत-बहुत बधाई। सीडब्ल्यूजी एथलेटिक्स गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट के तौर पर दिलीप का इतिहास लिखना इसे और भी खास बनाता है। बहुत बढ़िया, चैंपियंस।"

खेल मंत्री ने श्रीशंकर की तारीफ करते हुए लिखा, "भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का पल। कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के लॉन्ग जंप इवेंट में 8.09 मीटर की शानदार छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीतने पर टॉप कोर एथलीट श्रीशंकर को बधाई।"

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीशंकर को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने अपने 'एक्स' पर लिखा, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के लॉन्ग जंप फाइनल में सिल्वर मेडल जीतने पर मुरली श्रीशंकर को बहुत-बहुत बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल जीता था। मुरली ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है, जो उनकी शानदार निरंतरता, मजबूती और पक्के इरादे को दिखाता है। करियर के लिए खतरा बनी घुटने की चोट से उनकी हिम्मत भरी वापसी ने इस कामयाबी को और भी प्रेरणादायक बना दिया है। उनकी कामयाबी भारत के लिए गर्व का पल है और देश भर के अनगिनत युवा एथलीटों के लिए प्रेरणा है। उन्हें लगातार कामयाबी और देश के लिए और भी बहुत कुछ हासिल करने की दुआ करता हूं।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिलीप और बासिल को बधाई देते हुए लिखा, "भारत का ऐतिहासिक फिनिश किया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 100 मीटर टी47 इवेंट में गोल्ड जीतने पर दिलीप महादु गावित और सिल्वर जीतने पर मोहम्मद बेसिल को हार्दिक बधाई। आपका शानदार वन-टू फिनिश भारतीय पैरा एथलेटिक्स के लिए एक गर्व की बात है। आप दोनों को आने वाले सालों में और भी शानदार जीत और लगातार सफलता की शुभकामनाएं।"

--आईएएनएस

एसएम/वीसी