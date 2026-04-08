Bihar Alcohol Crackdown : मोतिहारी शराब त्रासदी के बाद बेतिया में कार्रवाई तेज, बड़े पैमाने पर छापेमारी और गिरफ्तारियां

पटना: मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में जहरीली शराब से हुई त्रासदी के बाद बेतिया (पश्चिमी चंपारण) के अधिकारियों ने मंगलवार को अवैध शराब के धंधे के खिलाफ एक जोरदार अभियान शुरू किया।

पुलिस ने निषेध विभाग के साथ मिलकर, अवैध शराब के नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे जिला-व्यापी अभियान के तहत, शिकारपुर, नौतन और मझौलिया सहित कई पुलिस थाना क्षेत्रों में छापेमारी तेज कर दी। शिकारपुर पुलिस थाना क्षेत्र में एक बड़े अभियान के दौरान, अधिकारियों ने लगभग 3,500 लीटर अवैध शराब बनाने के लिए पर्याप्त कच्चा माल नष्ट कर दिया। इसके साथ ही, नौतन और मझौलिया क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए गए।

नौतन पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डबरिया गांव में पुलिस ने विश्वजीत कुमार उर्फ ​​गोल्डन को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से कुल 36 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जिसे मक्के के खेत के अंदर छिपाकर रखा गया था।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी का शराब तस्करी में शामिल होने का पुराना इतिहास रहा है। इससे पहले 2024 में 423 लीटर शराब के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था।

इसके अलावा, शराब का सेवन करने के आरोप में अलग-अलग जगहों से सात लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं, और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

निषेध विभाग की उप-अधीक्षक सीमा चौरसिया ने पुष्टि की कि मोतिहारी शराब त्रासदी के बाद, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी काफी बढ़ा दी गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवैध शराब बनाने और उसकी तस्करी के खिलाफ अभियान पूरी ताकत से जारी रहेगा, जिससे पूरे राज्य में शराबबंदी कानूनों को सख्ती से लागू किया जा सके।

यह कार्रवाई प्रशासन के इस पक्के इरादे को दिखाती है कि ऐसी दुखद घटनाओं को दोबारा होने से रोका जाए और अवैध शराब के व्यापार के लिए जिम्मेदार नेटवर्क को खत्म किया जाए।

पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से हुई त्रासदी 2 अप्रैल को शुरू हुई, जब अलग-अलग इलाकों में कई लोग नकली शराब पीने के बाद बीमार पड़ गए। 4 अप्रैल तक अधिकारियों ने सात लोगों की मौत दर्ज की है, जिनमें चंदू कुमार, प्रमोद कुमार, परीक्षण मांझी, हीरालाल भगत, लालकिशोर राय, संपत साह और लड्डू साह शामिल हैं। इसके बाद 5 अप्रैल को, मो. इलियास अंसारी, लड्डू साह (बालगंगा से) और जोधा मांझी की जान चली गई। वहीं, 7 अप्रैल को, जितेंद्र शाह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

अब तक, 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लगभग 15 अन्य लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। चिंता की बात यह है कि कम से कम छह पीड़ितों की आंखों की रोशनी चली जाने की खबर है।

--आईएएनएस