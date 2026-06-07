आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे पटना, एयरपोर्ट पर सीएम सम्राट चौधरी ने किया स्वागत

पटना, 7 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत रविवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। मोहन भागवत पटना से मुंगेर जाएंगे, जहां वे आरएसएस तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर वर्ग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

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संघ के शताब्दी दिवस के अवसर पर मुंगेर के सरस्वती विद्या निकेतन में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिहार में तीन दिन तक रहकर मोहन भागवत यहां संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं को विचारधारा को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी देंगे।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 7 जून से 9 जून तक मुंगेर प्रवास करेंगे। बताया गया कि मोहन भागवत मुंगेर रविवार की शाम तक पहुंच जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत की तीन दिवसीय प्रवास संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वे संघ शिक्षा वर्ग में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे और विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में शामिल होंगे। इन प्रशिक्षण वर्गों में बिहार के विभिन्न जिलों से आए स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं।

प्रशिक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को शारीरिक अभ्यास, बौद्धिक सत्रों और संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, ताकि वे संगठन में अपनी भूमिका को और बेहतर ढंग से निभा सकें। संघ प्रमुख के इस दौरे को लेकर मुंगेर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपने प्रमुख के आने को लेकर स्थानीय स्वयंसेवकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, इस प्रवास के दौरान संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा। संघ सूत्रों के अनुसार वर्तमान में चल रहे तीन प्रशिक्षण वर्गों में करीब 700 स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। इन वर्गों में विभिन्न आयु वर्ग और जिम्मेदारियों वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

--आईएएनएस

एमएनपी/एसके