बीसीसीआई अध्यक्ष मन्हास और सचिव सैकिया ने अंजिक्य रहाणे के भारतीय क्रिकेट में योगदान की सराहना की

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रहे अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। रहाणे को उनके बेहतरीन करियर के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास और सचिव देवजीत सैकिया ने शुभकामनाएं दी हैं।

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बीसीसीआई की तरफ से जारी एक बयान में अध्यक्ष मिन्हास ने कहा, "अजिंक्य रहाणे का करियर इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि टीम को सबसे पहले रखने का क्या मतलब है। उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट की कुछ सबसे मुश्किल परिस्थितियों में अपने प्रदर्शन से नाम कमाया और विदेशों में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बन गए।"

उन्होंने कहा, "2020-21 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उनकी लीडरशिप हमेशा भारतीय क्रिकेट के अहम अध्यायों में से एक रहेगी। पहले टेस्ट के बाद कमान संभालने के बाद, उन्होंने मुश्किल हालात में एक युवा टीम को लीड किया और मशहूर सीरीज जीत दिलाई, जिसका नतीजा गाबा में ऐतिहासिक जीत के रूप में सामने आया।"

मिन्हास ने कहा, "बीसीसीआई की ओर से, मैं अजिंक्य को उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर की बधाई देता हूं और आने वाले वर्षों में उनकी हर सफलता की कामना करता हूं।"

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "अजिंक्य, जिस तरह से आपने भारत का नेतृत्व किया और जिस तरह से यह शानदार खेल खेला, उस पर आपको बहुत गर्व हो सकता है। आपने पूरी ईमानदारी के साथ क्रिकेट खेला। ये वो खूबियां हैं जिनका ड्रेसिंग रूम में कद्र होता है। आपने अपने क्रिकेट को बोलने दिया और अपने साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले हर किसी का सम्मान कमाया। इंडियन क्रिकेट में आपका योगदान आपके बनाए रनों से कहीं ज्यादा था।"

उन्होंने कहा, "जरूरी पारियों, सोच-समझकर नेतृत्व और युवा खिलाड़ियों के लिए आपके द्वारा पेश किए गए उदाहरण के जरिए, आपने जिस भी टीम का प्रतिनिधित्व किया, उसे और मजबूत बनाया। इंडियन क्रिकेट के लिए आपकी शानदार सेवा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।"

38 साल के रहाणे ने 2011 में भारत के लिए डेब्यू किया था। वह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेले। 85 टेस्ट में 12 शतक और 26 अर्धशतक की मदद से 5,077 रन, 90 वनडे में 3 शतक और 24 अर्धशतक की मदद से 2,962 और 20 टी20 मैचों में उन्होंने 375 रन बनाए।

रहाणे ने अपनी कप्तानी में एक युवा भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में भारत को टेस्ट सीरीज में जीत दिलायी थी। इस सीरीज ने कप्तान और बल्लेबाज के रूप में उनकी श्रेष्ठता साबित की थी।

--आईएएनएस

पीएके