यूटीटी सीजन 7: मौजूदा चैंपियन यू मुंबा की लगातार दूसरी जीत, पुणे जगुआर्स को 9-6 से हराया

पणजी (गोवा), 16 जुलाई (आईएएनएस)। मौजूदा चैंपियन यू मुंबा टीटी ने अल्टीमेट टेबल टेनिस (यूटीटी) सीजन 7 में अपनी शानदार वापसी जारी रखी। मुंबा ने गुरुवार को पणजी के पास तलेइगाओ में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में महाराष्ट्र की प्रतिद्वंद्वी टीम पीबीजी पुणे जगुआर्स को 9-6 से मात देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और स्टैंडिंग में शीर्ष पर पहुंच गए।

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शुरुआत में कड़े मुकाबले के बाद, यू मुंबा ने कप्तान मानुष शाह और अन्ना हर्सी के शानदार मिक्स्ड डबल्स प्रदर्शन के दम पर बढ़त बनाई। इसके बाद फ्रांस के लिलियन बार्डेट ने रोमांचक 'गोल्डन प्वाइंट' फिनिश में उमर असर के खिलाफ संयम बनाए रखा और मुकाबले को पुणे की पहुंच से दूर कर दिया।

महाराष्ट्र डर्बी की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक हुई, जिसमें पुणे ने बढ़त बनाई। स्नेहित सुरावज्जुला ने इस सीजन में अपना अजेय क्रम जारी रखते हुए पहले पुरुष सिंगल्स मैच में मानुष को हराया, जबकि वे एक गेम से पीछे चल रहे थे। यू मुंबा ने हर्सी के जरिए तुरंत जवाब दिया; उन्होंने शांतचित्त प्रदर्शन करते हुए तीन गेम में दिया चितले को हराया और मुकाबला बराबरी पर ला दिया।

मिक्स्ड डबल्स में बाजी पूरी तरह पलट गई, जहां मानुष और हर्सी ने शानदार तालमेल दिखाते हुए स्नेहित और पृथिका पावडे को सीधे गेम में हरा दिया, जिससे मौजूदा चैंपियन को अहम बढ़त मिल गई। इसके बाद पुणे की उम्मीदें उमर असर पर टिकी थीं, जिन्होंने लिलियन बार्डेट के खिलाफ पहला गेम जीता, लेकिन फ्रांसीसी खिलाड़ी ने वापसी करते हुए मुकाबला बराबरी पर ला दिया।

निर्णायक मुकाबले में मैच के सबसे यादगार पल देखने को मिले। असर ने 'अराउंड-द-नेट' विनर (जिसे बाद में 'शॉट ऑफ द टाई' कहा गया) से दर्शकों को हैरान कर दिया, लेकिन बार्डेट ने 'गोल्डन प्वाइंट' पर संयम बनाए रखते हुए वापसी पूरी की और यू मुंबा की लगातार दूसरी जीत पक्की की।

मुकाबले का नतीजा तय हो जाने के बाद, पावडे ने अनुषा कुटुंबले पर 2-1 से जीत के साथ पुणे के लिए सकारात्मक अंत सुनिश्चित किया। इस जोड़ी ने दूसरे गेम में सीज़न की सबसे लंबी रैली खेली—31-शॉट का आदान-प्रदान—जिसमें पावडे ने टेबल से काफी पीछे से लगातार हमलों का सामना किया और आखिरकार अनुषा ने गलती कर दी। अनुषा ने शानदार बैकहैंड विनर के साथ 'गोल्डन प्वाइंट' पर तीसरा गेम जीतकर वापसी की। अपने शानदार प्रदर्शन के लिए, मानुष को 'इंडियन प्लेयर ऑफ द टाई' का अवॉर्ड मिला, जबकि हर्सी को 'फॉरेन प्लेयर' और 'प्लेयर ऑफ द टाई' चुना गया।

इससे पहले, यूटीटी जूनियर्स (जो सीजन 7 के साथ-साथ चलने वाला यूटीटी का ग्रासरूट्स कॉम्पिटिशन है) में दबंग दिल्ली टीटीसी ने यूपी प्रोमेथियन्स को 5-4 से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें कायम रखीं। इस करीबी हार के बावजूद यूपी टॉप-चार की रेस में मजबूती से बनी हुई है। अहमदाबाद एपीएल पाइपर्स ने भी पीबीजी पुणे जगुआर्स पर 5-4 से जीत के साथ अपना सफर खत्म किया, हालांकि दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं।

फाइनल स्कोर:

यू मुंबा टीटी ने पीबीजी पुणे जगुआर्स को 9-6 से हराया

मनुष शाह को स्नेहित सुरावज्जुला ने 2-1 (6-11, 11-9, 11-6) से हराया।

अन्ना हर्सी ने दिया चिताले को 2-1 (11-9, 9-11, 11-6) से मात दी।

मनुष शाह/एना हर्सी की जोड़ी ने स्नेहित सुरवज्जुला/पृथिका पावड़े को 3-0 (11-9, 11-4, 11-7) से हराया।

लिलियन बार्डेट ने ओमर असर को 2-1 (7-11, 11-7, 11-10) से शिकस्त दी।

अनुषा कुतुम्बाले को पृथिका पावड़े ने 2-1 (11-8, 11-10, 10-11) से हराया।

--आईएएनएस

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