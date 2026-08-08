'यह पदक मेरे लिए बहुत मायने रखता है,' एरोबिक जिम्नास्टिक में पहला एशियन स्वर्ण जीतने के बाद बोलीं अरिहा

मनीला, 8 अगस्त (आईएएनएस)। इंडियन एरोबिक जिम्नास्ट अरिहा पंगमबम ने कहा कि एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में उनका ऐतिहासिक स्वर्ण पदक पिछले संस्करण में पदक से चूकने के बाद खुद में सुधार करने के पक्के इरादे का नतीजा था। अरिहा ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता की तैयारी के लिए हर दिन लगभग छह घंटे ट्रेनिंग की।

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अरिहा ने एशियन चैंपियनशिप में सीनियर महिला व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने फिलीपींस में हुए फाइनल में 19.100 पॉइंट्स स्कोर किया, जिसमें आर्टिस्ट्री में 8.650, एग्जीक्यूशन में 7.600 और डिफिकल्टी में 2.850 पॉइंट्स शामिल थे।

अरिहा ने आईएएनएस को बताया, "उस पल मैं पूरी तरह से अभिभूत थी। यह पदक मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि मैं सच में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए पदक जीतना चाहती थी।"

उन्होंने कहा, "पिछली एशियन चैंपियनशिप में, मैं कुछ ही पॉइंट्स से चौथे स्थान पर थी। मुझे बहुत पछतावा हुआ। इसलिए, मैंने हमेशा सोचा कि अगली बार मुझे पदक जीतना है। पदक जीतने के बजाय, एक परफॉर्मर होने के नाते मैं हमेशा चाहती थी कि लोग, चाहे जज हों या ऑडियंस, मेरे प्रदर्शन से समझें कि मैं क्या कहना चाहती हूं। मैंने इसे स्टेज पर लाने की कोशिश की, और इसी तरह मुझे पदक मिला।"

अपने प्रशिक्षण के बारे में 19 साल की अरिहा ने कहा, "मैं रोज सुबह और शाम के सेशन में लगभग छह घंटे ट्रेनिंग करती हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कहूंगी कि यह मेरे कोच और मेरे माता-पिता की वजह से भी है, क्योंकि उनके बिना मैं इतना कुछ हासिल नहीं कर पाती।"

उनके स्वर्ण पदक से इंडियन एरोबिक जिम्नास्टिक के लिए एक अहम पल दिखाया, जिसमें देश ने कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन के 10 संस्करण के बाद इस खेल में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप स्वर्ण जीता।

50 एथलीटों वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख इंदरजीत सिंह राठौर ने अरिहा की उपलब्धि को भारत के लिए बड़ी कामयाबी बनाया।

आईएएनएस से बात करते हुए राठौर ने कहा, "यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह 10वीं एशियन चैंपियनशिप है। जिम्नास्टिक में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा नेशनल एंथम बजाया गया हो। हमें स्वर्ण पदक मिला है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।"

उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक कामयाबी एरोबिक जिम्नास्टिक के बारे में जागरूकता और इस खेल में सहभागिता बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। दूसरे खेल के मुकाबले भारत में इस खेल को बहुत कम जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि जिम्नास्टिक में बहुत सुधार होंगे। यह इतना जाना-माना खेल नहीं है, लेकिन जब हमें ऐसा कुछ, एक स्वर्ण और बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं, तो अलग-अलग बच्चे और अलग-अलग माता-पिता हमेशा उस खेल को अपनाने में दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए, हमें इसके लिए एक शानदार भविष्य दिखता है।"

राठौर ने अरिहा के बारे में कहा, "हम पिछले 10 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। वह बहुत कम उम्र से खेल रही है। अब सीनियर स्तर पर आ गई है। उसका प्रदर्शन शानदार था और इसी वजह से उसने स्वर्ण जीता।"

चैंपियनशिप में भारत के अभियान में सीनियर एयरो स्टेप कैटेगरी में एक कांस्य पदक भी शामिल था।

--आईएएनएस

पीएके