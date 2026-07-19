'यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है': शाजी प्रभाकरन ने बताया भारत के फीफा वर्ल्ड कप का रोडमैप

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि फुटबॉल में दुनिया भर के करोड़ों लोगों को एक साथ लाने की बेजोड़ क्षमता है। जब दुनिया अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले फाइनल की तैयारी कर रही है, तो ध्यान फिर से उस सवाल पर गया है जो भारतीय फुटबॉल को हमेशा परेशान करता रहा है: 1.4 अरब से ज्यादा आबादी वाला भारत देश अभी तक इस खेल के सबसे बड़े इवेंट के लिए क्वालीफाई क्यों नहीं कर पाया है?

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शाजी प्रभाकरन के लिए, इसका जवाब न तो मुश्किल है और न ही असंभव। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) के पूर्व जनरल सेक्रेटरी का मानना ​​है कि भारत के पास फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए संसाधन, टैलेंट और जुनून है, लेकिन उनका कहना है कि लगातार कड़ी मेहनत, पारदर्शी गवर्नेंस, जमीनी स्तर पर विकास और सामूहिक प्रयास ही यह तय करेंगे कि यह सपना सच होगा या नहीं, कोई चमत्कार नहीं।

'आईएएनएस' के साथ एक खास इंटरव्यू में, प्रभाकरन भारतीय फुटबॉल को बदलने के लिए अपना ब्लूप्रिंट शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि अगर देश का फुटबॉल इकोसिस्टम लंबे समय के विजन के साथ काम करे, तो फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना 'कोई रॉकेट साइंस नहीं' है। वे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के महत्व, अर्जेंटीना पर लियोनेल मेसी के लगातार प्रभाव, मौजूदा चैंपियन की आलोचना और इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि फुटबॉल भारत की सबसे बड़ी 'सॉफ्ट पावर' में से एक बन सकता है।

भारत की लंबे समय से चली आ रही वर्ल्ड कप की उम्मीदों से लेकर फुटबॉल के बढ़ते ग्लोबल असर तक, प्रभाकरन खेल की मौजूदा स्थिति और फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर भारत की जगह बनाने के लिए क्या करना होगा, इस पर विस्तार से बात करते हैं। यहां बातचीत के कुछ अंश दिए गए हैं:

सवाल: हम अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं। नतीजे से परे, आपको क्या लगता है कि यह फाइनल बताता है कि वर्ल्ड फुटबॉल संरचनात्मक रूप से किस दिशा में आगे बढ़ रहा है?

जवाब: यह वर्ल्ड कप 48 टीमों के शामिल होने, जिस तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ा और हमने जो शानदार खेल देखा, उसके कारण बहुत खास रहा है। स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाला फाइनल बहुत बड़ा है। आर्थिक रूप से, यह बहुत सफल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसने यूएस की इकॉनमी में लगभग 20 बिलियन और दुनिया भर में 20 बिलियन का योगदान दिया है, जिससे कुल मिलाकर 40 बिलियन से ज्यादा का असर देखने को मिला है।

इकॉनमी से हटकर देखें तो फुटबॉल दुनिया के लिए बहुत अहम है। यह मुश्किलों से जूझ रहे लोगों का हौसला बढ़ाता है और उन्हें खुशी, संतुष्टि और उम्मीद देता है। फुटबॉल लोगों और देशों को एक साथ लाता है, और यह संस्कृतियों का सबसे बड़ा मंच बन है। इसका असर सिर्फ खेल की कामयाबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक फायदे भी पहुंचाता है और कट्टर फैंस के साथ-साथ आम नागरिकों पर भी असर डालता है। फुटबॉल की पहुंच दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, और उम्मीद है कि फाइनल लगभग 2 बिलियन लोग देखेंगे। यह बहुत बड़ी बात है और यह दुनिया को एकजुट करने की फुटबॉल की अनोखी ताकत को दिखाता है।

सवाल: मेसी फाइनल खेलने के लिए तैयार हैं और मैदान पर लगातार शानदार खेल दिखा रहे हैं। हम सभी मेसी की वजह से अर्जेंटीना की कामयाबी और तरक्की की कहानी जानते हैं। क्या अर्जेंटीना किसी तरह मेसी के दौर से भी बड़ा बन गया है या यह उनकी सबसे बड़ी विरासत होगी जो वह पीछे छोड़ जाएंगे?

जवाब: मेसी के साथ अर्जेंटीना और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि देश की फुटबॉल विरासत पहले से ही शानदार रही है; देश ने तीन वर्ल्ड कप जीते हैं, जिनमें से एक मेसी के दौर में जीता गया, जबकि माराडोना पहले इसकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक थे। अब, जब मेसी अपना तीसरा फाइनल खेल रहे हैं और अर्जेंटीना के लिए लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का मौका है, तो यह विरासत बेमिसाल होगी।

आज, मेसी अर्जेंटीना के लिए सबसे अहम खिलाड़ी हैं। वह खेल में सबसे अधिक असर डाल रहे हैं। उन्होंने आठ गोल किए हैं, लेकिन उन गोलों से कहीं ज्यादा, मैचों पर अपने कुल असर से उन्होंने फर्क पैदा किया है। इंग्लैंड के खिलाफ, उनके दो असिस्ट ने अर्जेंटीना को सेमीफाइनल जीतने और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने में मदद की।

मेसी निश्चित रूप से अर्जेंटीना के लिए सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि वह टीम को पहले से कहीं ज्यादा एकजुट करता है। वह सभी को एक ऊर्जा, एक लक्ष्य और एक नजरिए के साथ एकजुट करते हैं। मेसी अकेले गेम नहीं जीत सकते, लेकिन वह एकजुट करने वाली ताकत हैं। यह देखकर कि वह क्या कर सकते हैं, उनके टीम के साथी शत प्रतिशत देने के लिए प्रेरित होते हैं, और इसीलिए वे अर्जेंटीना को जिताने के लिए पूरी जान लगा देते हैं।

सवाल: इस साल, मेसी और अर्जेंटीना को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है—कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। अर्जेंटीना के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उस पर आपके क्या विचार हैं, चाहे वह जिस तरह से वे जीत हासिल कर रहे हैं, धोखाधड़ी के आरोप, या उन्हें दिए गए लेबल, जिसमें 'बुलीज' कहा जाना भी शामिल है, जो कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा लगता है? पूरी बहस पर आपकी क्या राय है?

जवाब: यह सोशल मीडिया का जमाना है; ऐसा ही होता है। हर किसी की सफलता को लोग फॉलो करते हैं, और उन्हें इससे जलन होती है। मैं इसमें ज्यादा नहीं पड़ता क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो पूरी तरह से खुली किताब है। यह सब सोशल मीडिया से बढ़ी हुई दुश्मनी है, जहां ऐसी बातें जो सच भी नहीं हैं, उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है। आखिर में, आपको गोल करना ही होता है और जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। कोई और आकर आपके लिए बॉल गोल में नहीं डाल सकता। कहीं से भी कुछ बनाना जरूरी नहीं है, और वे असलियत से ज्यादा मनगढ़ंत बातें होती हैं। मेरा अनुभव यही बताता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मेस्सी और अर्जेंटीना सफल हों, जबकि दूसरे नहीं, और इसलिए ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं जिनमें शायद ही कोई सच्चाई हो।

सवाल: भारत में एक अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी वह फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सका है। आज सबसे बड़ी रुकावट क्या है—ग्रासरूट, गवर्नेंस, कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या फुटबॉल कल्चर?

जवाब: यह दुख की बात है कि लोग सवाल उठाते हैं कि 1.4 अरब की आबादी वाला देश वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई क्यों नहीं कर पाया। सच तो यह है कि हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सफलता के लिए लगातार कोशिश, एकता और ईमानदारी की जरूरत होती है। हालांकि हम कई मामलों में पीछे हैं, लेकिन ये आसान चुनौतियां हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हमें एकजुट होकर, साथ मिलकर काम करना होगा और बदलाव लाने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना होगा।

भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने और फ़ुटबॉल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, अब फ़ुटबॉल लीडर्स की जिम्मेदारी है कि वे सही फैसले लें और सभी को एकजुट करें। हमें गवर्नेंस, ग्रासरूट प्रोग्राम, यूथ कॉम्पिटिशन और एलीट लेवल पर सुधार करने की जरूरत है, ताकि सफलता की चाहत के साथ एक साझा लक्ष्य हासिल किया जा सके।

वर्ल्ड कप के दौरान फुटबॉल पर खूब चर्चा होती है, जिससे पता चलता है कि क्रिकेट के बाद यह भारत के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, जिसे क्रिकेटर भी पसंद करते हैं। अगर हम सही कदम उठाएं, तो लोग इस खेल के लिए एकजुट हो जाएंगे। सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है—पुरानी नाकामियों को दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा। ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा संगठनों को शामिल करके, भारत वर्ल्ड कप तक पहुंच सकता है और फुटबॉल को एक बड़ी 'सॉफ्ट पावर' बना सकता है। इससे हम दुनिया भर में अपनी संस्कृति दिखा पाएंगे और लोगों से जुड़ पाएंगे। सुधार करना मुमकिन है; यह नामुमकिन नहीं है।

सवाल: बहुत कम संसाधनों वाले छोटे देश भी अक्सर वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करते हैं। हमने इस सीजन में केप वर्डे को कुछ सबसे मजबूत टीमों के खिलाफ कड़ी टक्कर देते हुए भी देखा। ऐसी कौन-सी एक चीज है जो वे भारत के मुकाबले लगातार बेहतर करते हैं?

जवाब: हमें यह समझना होगा कि खेल में सफलता का किसी देश के आकार, उसकी आबादी या उसकी आर्थिक ताकत से कोई लेना-देना नहीं है। यह कुछ हासिल करने की इच्छाशक्ति, बदलाव लाने के जुनून, अपनी पूरी कोशिश एक ही दिशा में लगाने और लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में है। ये देश चाहते हैं कि उनकी टीमें वर्ल्ड कप में खेलें, इसलिए वे अपनी क्षमता के अनुसार पूरी कोशिश करते हैं। वे अपनी टीम में दूसरे देशों में बसे अपने लोगों (डायस्पोरा) को भी शामिल करते हैं क्योंकि उनका मानना ​​है कि यह न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। वे एक लक्ष्य और एक विजन के लिए मिलकर काम करते हैं, और संसाधन कोई समस्या नहीं बनते।

चाहे कुराकाओ हो या केप वर्डे, इन छोटे देशों ने अपने प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान खींचा है। हमें एक प्रोजेक्ट-आधारित अप्रोच की जरूरत है, ताकि हम अपने सभी संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकें और एक ही लक्ष्य की दिशा में काम कर सकें। भारत को भी यही करना है। ये हमारे लिए प्रेरणादायक कहानियां हैं; हमें इनसे सीखना चाहिए, इनसे हिम्मत लेनी चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम एक विजन के साथ मिलकर काम करें, तो हम भी वही हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने किया है।

सवाल: अगर आपको अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय फुटबॉल की पूरी कमान सौंप दी जाए, तो भारत को वर्ल्ड कप के लिए सही रास्ते पर लाने के लिए आप कौन से तीन शुरुआती फैसले लेंगे?

जवाब: बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है, न कि सिर्फ एक व्यक्ति की। चाहे मैं रहूं या कोई और, मकसद देश का मान बढ़ाना और उस खुशी को 1.4 अरब लोगों, खासकर फुटबॉल फैंस के साथ साझा करना है। सही फैसले लेना, राष्ट्रीय टीम को बेहतर बनाना और बच्चों के लिए रास्ते बनाना बहुत जरूरी है। कई संगठनों के बीच एकता जरूरी है क्योंकि सामूहिक प्रयास ही असली बदलाव ला सकते हैं।

यह सिर्फ फुटबॉल की सफलता के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि फुटबॉल देश के हर नागरिक के जीवन में कैसे मूल्य जोड़ सकता है। फैसले लेते समय हम सिर्फ फुटबॉल के बारे में नहीं सोच सकते; हमें यह भी देखना होगा कि उन फैसलों का अधिक से अधिक लोगों पर क्या असर पड़ता है। मैदान पर नतीजे आने में समय लगेगा, लेकिन हर फैसले से सिस्टम में भरोसा और विश्वास पैदा होना चाहिए। जब ​​लोग आपके विजन पर भरोसा करते हैं, तो वे आपके प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स का समर्थन करते हैं, जिससे खेल के लिए जरूरी सकारात्मक माहौल बनता है।

हमें बहुत बड़े नजरिए से सोचना होगा क्योंकि देश हमेशा सबसे पहले आता है। यह खुद के बारे में नहीं, बल्कि खेल और देश की सेवा के बारे में है। जब आप इस सोच के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों को फुटबॉल के फायदे के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे खेल के एम्बेसडर बन जाते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि भारत एक दिन वर्ल्ड कप खेले और और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करे, तो हमें ऐसा ही माहौल बनाना होगा।

सवाल: क्या भारतीय फुटबॉल ग्रासरूट और युवा विकास को नजरअंदाज करते हुए प्रोफेशनल लीग पर बहुत अधिक निर्भर हो गया है? हम सही संतुलन कैसे बनाएं?

जवाब: बिल्कुल, क्योंकि ग्रासरूट ही बुनियाद है। हमें वहां सही सपोर्ट, देखभाल, फंडिंग और स्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर आप फुटबॉल को एक पिरामिड के तौर पर देखें, तो हर लेवल—बेस से लेकर टॉप तक—को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा और जोश की जरूरत होती है। यह बॉटम-अप और टॉप-डाउन, दोनों तरह का अप्रोच होना चाहिए क्योंकि हमें हर लेवल को प्राथमिकता देनी होगी।

खिलाड़ी पहले से ही अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वे अपने क्लब के लिए खेल रहे हों या देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। लेकिन हमें एक ज्यादा प्रतिस्पर्धी लीग की जरूरत है जिसमें ज्यादा मैच हों, बेहतर खिलाड़ी हों, और ऐसे क्लब हों जो ज्यादा एलीट खिलाड़ी तैयार करने पर फ़ोकस करें। हमें और ज्यादा एलीट अकादमियों की जरूरत है, और इसके लिए हमें ग्रासरूट को मजबूत करना होगा। जमीनी स्तर पर ज्यादा भागीदारी से हमें बेहतर टैलेंट पहचानने में मदद मिलेगी, जिससे क्लब खिलाड़ियों को स्काउट कर पाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग दे पाएंगे और उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर पाएंगे, ताकि वे आगे चलकर प्रोफेशनल लीग में खेल सकें।

हमें अपने खिलाड़ियों को भारत के बाहर ज्यादा मुश्किल माहौल में खेलने के मौके देने की भी जरूरत है। हर पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें पीढ़ी बदलने में 12 से 15 साल लग जाते हैं, इसलिए हम खेल के ढांचे के किसी भी स्तर पर ढील नहीं दे सकते। हमें सीनियर टीम में भी निवेश करने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है, क्योंकि वे निचले स्तर के खिलाड़ियों को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं।

यह एक जटिल स्थिति है जिसके लिए अलग-अलग तरीकों की जरूरत है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें सभी संबंधित लोगों को एक साथ लाना होगा और भारतीय फुटबॉल के हर स्तर को मजबूत करने के लिए जोरदार प्रयास करने होंगे।

सवाल: आगामी दो दशकों में भारत अपनी काबिलियत के दम पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर सकता है? इसके लिए आज से ही क्या-क्या बदलाव जरूरी हैं?

जवाब: हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं; यह हमारी उम्मीद है। इस दुनिया से जाने से पहले मेरे सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक है भारत को फीफा वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना। हम जैसे खेल के प्रति समर्पित लोगों के लिए यह बहुत खुशी की बात होगी। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम 10 या 15 साल में वर्ल्ड कप में खेले, तो यह मुमकिन है। हमें जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक अपना ढांचा विकसित करना होगा, लोगों को एकजुट करना होगा और निवेश के साथ एक स्पष्ट प्रोजेक्ट प्लान बनाना होगा। हमें पारदर्शिता की जरूरत है ताकि फैंस देख सकें कि हम कैसे काम कर रहे हैं, पैसा कहां से आता है और कहां जाता है।

हमें सरकार को यह समझाना होगा कि फुटबॉल में निवेश करना फायदेमंद है, इससे अच्छे नतीजे मिल सकते हैं और भारत का मान बढ़ सकता है। सरकार का ज्यादा समर्थन मिलने से संसाधन जुट सकते हैं और ज्यादा लोग इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें फुटबॉल की क्षमता का पता चलेगा। समर्थन मिलने पर सफलता मिल सकती है। हमारे पास संसाधन हैं—अच्छा मैनेजमेंट और तकनीकी जानकारी। हमें विदेशी प्रोफेशनल्स को काम पर रखना चाहिए और अंडर-17 से लेकर सीनियर लेवल तक टीमें बनानी चाहिए। हर एज ग्रुप में 10-12 टीमें हों और हर टीम में लगभग 2,000 बेहतरीन खिलाड़ी हों; अगले दशक तक इसी पर ध्यान देना चाहिए।

दुनिया भर के सफल देशों के साथ अपने अनुभव के आधार पर, मेरा मानना ​​है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, लोगों को सक्रिय रूप से शामिल करना होगा, सरकार का भरोसा जीतना होगा और फुटबॉल के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी करनी होगी। सरकार का समर्थन अनोखा और जरूरी है, और हमें अभी तक यह नहीं मिला है।

--आईएएनएस

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