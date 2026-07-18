भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने यूरोप दौरे पर बहुत कुछ सीखा: फ्रेडरिक सोयेज

एंटवर्प, 18 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम (अंडर-21) ने यूरोप के शीर्ष हॉकी देशों के खिलाफ कई कड़े मुकाबलों के बाद शुक्रवार को बेल्जियम का अपना बहुत ही प्रतियोगी और अहम दौरा समाप्त किया। टीम के नए कोच, फ्रेडरिक सोयेज, दौरे के दौरान टीम में हुए बेहतरी से खुश हैं।

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कोच सोयेज ने कहा, "यह बेल्जियम टूर मैदान पर और मैदान के बाहर, दोनों जगह एक शानदार अनुभव रहा है। एक मुश्किल माहौल में श्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खेलने से विकास, सीखने के लिए बहुत कीमती मौके मिले हैं।"

सोयेज ने कहा, "नतीजों के अलावा, जो बात सबसे खास है, वह है टीम का एक मैच से दूसरे मैच में हुई बेहतरी। हर मैच के साथ, हमारा प्रदर्शन सुधरा है। यह खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता, संतुलन बनाने की क्षमता और सीखने की इच्छा को दिखाता है।"

कोच ने कहा, "हालांकि, हम बेल्जियम और जर्मनी से थोड़े अंतर से हार गए, लेकिन हमारा ओवरऑल प्रदर्शन बहुत हिम्मत देने वाला रहा। हमें कई सकारात्मक चीजें सीखने को मिलीं। टूर के अपने आखिरी मैच में, टीम ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। नीदरलैंड पर एक अच्छी जीत हासिल करने से ग्रुप के कैरेक्टर और साहस का भी पता चला।"

प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के अगले फेज पर सोयेज ने कहा कि टूर पर खिलाड़ियों को मिला अनुभव बतौर खिलाड़ी उनके बेहतरी में काम आएगा।

5 से 18 जुलाई तक 6 मैचों के इस दौरे में भारतीय टीम को पहले मैच में ऑस्ट्रिया से 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। टीम ने दूसरे मैच में वापसी की और ऑस्ट्रिया के खिलाफ 4-1 से जीत हासिल की। इसके बाद तीसरे मैच में मेजबान बेल्जियम से टीम इंडिया को 2-3 और जर्मनी से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। पांचवें मैच में भी बेल्जियम ने भारत को 2-4 से हराया। दौरे के अपने आखिरी मैच में भारत ने नीदरलैंड को 4-3 से हराया।

--आईएएनएस

पीएके