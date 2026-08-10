युगल सैनी की धमाकेदार पारी, सेंट्रल दिल्ली ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को 4 विकेट से हराया

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के 19वें मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को 4 विकेट से हराया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने साउथ दिल्ली से मिले 221 रनों के लक्ष्य को 2 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट खोकर हासिल किया।

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हालांकि, विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान यश धुल सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए। सिद्धार्थ जून अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और 14 गेंदों में 26 रन बनाने के बाद आउट हुए। जोंटी सिद्धू ने 13 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 24 रन बनाए। केशव डब्बास अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 27 गेंदों का सामना करते हुए 39 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली।

नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे युगल सैनी एक छोर को संभालकर खड़े रहे और उन्होंने महज 45 गेंदों का सामना करते हुए 91 रनों की आतिशी पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 6 छक्के लगाए। हालांकि, युगल अपने शतक से चूक गए। वंश बेदी ने 13 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 21 रन बनाए और टीम को जीत दिलाकर लौटे। गेंदबाजी में साउथ दिल्ली की तरफ से अंशुमन हुड्डा ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए।

इससे पहले, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 220 रन लगाए। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और अनमोल शर्मा 6 रन बनाकर आउट हुए। सनत सांगवान ने 23 गेंदों में 3 चौके और तीन छक्कों की मदद से 38 रन बनाए। कप्तान आयुष बदोनी ने महज 25 गेंदों का सामना करते हुए 44 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। प्रणव पंत 19 गेंदों में 29 रन बनाए।

तेजस्वी दहिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौके और 8 छक्कों की मदद से 31 गेंदों में 69 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वहीं, करन गर्ग ने 9 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाकर टीम को बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया। गेंदबाजी में सेंट्रल दिल्ली की ओर से मनी ग्रेवाल ने 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि गवनीश खुराना ने भी दो विकेट अपने नाम किए।

--आईएएनएस

एसएम/एएस