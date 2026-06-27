यूएस ओपन बैडमिंटन: श्रीकांत, देविका, रौनक ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

फुलर्टन, 27 जून (आईएएनएस)। थाईलैंड मास्टर्स चैंपियन देविका सिहाग ने जापान की तीसरी सीड रीको गुंजी को हराकर यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं, रौनक चौहान भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।

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देविका ने शुक्रवार को महिला एकल क्वार्टर फाइनल में गुंजी को 22-20, 21-19 से हराया।

इस बीच, चौहान ने इजरायल के मिशा जिल्बरमैन को सिर्फ 38 मिनट में 23-21, 21-11 से हराकर अपना पहला पुरुष एकल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 300 सेमीफाइनल में जगह पक्का की। सेमीफाइनल में चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे की आठवीं सीड सू ली यांग से होगा।

दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने भी क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के लियाओ झूओ-फू को 21-9, 12-21, 21-8 से हराया। सेमीफाइनल में श्रीकांत का मुकाबला जापान के चौथी सीड युदाई ओकिमोटो से होगा।

देविका का सेमीफाइनल में दूसरी सीड लाइन क्रिस्टोफरसेन से मुकाबल होगा। डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसेन ने क्वार्टरफाइनल में भारत की तन्वी शर्मा को 21-16, 11-21, 21-11 से हराया।

दूसरे क्वार्टरफाइनल में, रक्षिता श्री कनाडा की रेचल चैन से 15-21, 21-16, 21-12 के स्कोर से हार गईं।

इससे पहले बुधवार को, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता तन्वी शर्मा और देविका ने आसान जीत के साथ अपने यूएस ओपन कैंपेन की जबरदस्त शुरुआत की। तन्वी ने जर्मनी की यवोन ली को 23-21, 21-16 से हराया, जबकि देविका ने महिला एकल के पहले राउंड में पेरू की इनेस लूसिया कैस्टिलो को 21-14, 21-14 से हराया।

दो ऑल-इंडियन मुकाबलों में से पहले में, उभरते हुए स्टार रौनक चौहान ने पूर्व विश्व जूनियर रजत पदक विजेता एस शंकर मुथुसामी को 23-21, 21-16 के स्कोर से हराया। पांचवीं सीड किदांबी श्रीकांत ने फिर साथी भारतीय डी सनीथ को सिर्फ 30 मिनट में 21-14, 21-12 से हराया। इसके अलावा, रक्षिता श्री ने मिश्रित डबल्स जोड़ी ध्रुव रावत और के मनीषा के साथ महिला एकल में आगे बढ़ीं।

रक्षिता ने चेक रिपब्लिक की टेरेजा स्वाबिकोवा को 21-15, 21-8 से हराया। रावत और मनीषा की सातवीं सीडेड मिश्रित डबल्स टीम ने इंडोनेशिया के विरावन इहसान एडम और सेरेना कानी को 21-15, 21-16 के स्कोर से हराने में सिर्फ 26 मिनट लिए।

--आईएएनएस

पीएके