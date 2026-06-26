मेघालय सरकार का फुटबॉल प्रशंसकों को बड़ा तोहफा, फैन पार्क में उठा सकेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का लुत्फ

शिलांग, 26 जून (आईएएनएस)। मेघालय सरकार फीफा वर्ल्ड कप 2026 को खास अंदाज में मनाने जा रही है। इसके लिए शुक्रवार को शिलांग में चीफ मिनिस्टर फुटबॉल फैन पार्क की शुरुआत की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य फुटबॉल प्रेमियों को एक ऐसी जगह देना है, जहां वे बड़ी एलईडी स्क्रीन पर विश्व कप के मुकाबलों का मुफ्त में लुत्फ ले सकेंगे।

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यह फैन पार्क शिलांग के पोलो स्थित एस.आर.जी.टी. पार्किंग लॉट में बनाया गया है। यहां फुटबॉल प्रशंसक एक साथ बैठकर मैच देख सकेंगे और विश्व कप के रोमांच का सामूहिक अनुभव ले पाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे खेल के प्रति लोगों का उत्साह और बढ़ेगा तथा राज्य में फुटबॉल संस्कृति को नई मजबूती मिलेगी।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, फैन पार्क में उन मुकाबलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिनका समय भारतीय दर्शकों के लिए सुविधाजनक होगा। इनमें रात 9:30 बजे, 10:30 बजे और 12:30 बजे शुरू होने वाले मैच शामिल हैं। इससे बड़ी संख्या में लोग बिना किसी परेशानी के विश्व कप का आनंद ले सकेंगे।

सबसे खास बात यह है कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान इस फैन पार्क में प्रवेश पूरी तरह मुफ्त रहेगा। यहां केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि मेघालय आने वाले पर्यटक भी मैचों का लुत्फ उठा सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य की पहचान एक खेल प्रेमी प्रदेश के रूप में और मजबूत होगी।

मैचों की लाइव स्क्रीनिंग के साथ-साथ यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के मेघालय ग्रासरूट्स म्यूजिक प्रोग्राम से जुड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इससे फुटबॉल और मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। सरकार का मानना है कि खेल और संस्कृति को एक साथ जोड़ने से लोगों की भागीदारी और उत्साह दोनों बढ़ेंगे।

अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का मकसद सिर्फ मैच दिखाना नहीं, बल्कि लोगों को एक साझा मंच पर लाकर सामुदायिक भावना को मजबूत करना भी है। इससे युवाओं में फुटबॉल के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें खेल से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। मेघालय लंबे समय से फुटबॉल के लिए जाना जाता है। राज्य ने कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश को दिए हैं और यहां फुटबॉल को लेकर लोगों में जबरदस्त जुनून देखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से खेल सुविधाओं और जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए लगातार निवेश कर रही है।

यह पहल सरकार की उस बड़ी योजना का भी हिस्सा है जिसके तहत वह मावखनौ में भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट से मेघालय के खेल अवसंरचना में काफी सुधार होने और देश के सबसे मजबूत फुटबॉल हब में से एक के तौर पर इसकी पहचान मजबूत होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस