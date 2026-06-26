विश्व चैंपियन के खिलाफ खेलने का मौका हमेशा नहीं मिलता, सीरीज रोमांचक होगी: आयरलैंड विकेटकीपर बेन कैलिट्ज

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। भारत और ऑयरलैंड के बीच बेलफास्ट में 2 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को होने वाला है। मैच से पहले आयरलैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज बेन कैलिट्ज ने कहा कि भारत के बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के लिए हमने कोई खास प्लान नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के खिलाफ सीरीज रोमांचक होगी।

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सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा आयोजित बातचीत में कैलिट्ज ने आईएएनएस को बताया, "वैभव का पहले मैच में डेब्यू हो या न हो, आयरलैंड में सारी चर्चा सूर्यवंशी और उनके बल्ले से होने वाले धमाल के इर्द-गिर्द ही रही है। हम हर खिलाड़ी के साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं—चाहे विराट कोहली हों, श्रेयस अय्यर हों या सूर्यवंशी हों। वे सभी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उनमें ज्यादा कमजोरियां नहीं हैं। वे विश्व चैंपियन हैं। उन सभी को एक जैसा देखा जाता है। हम उन सभी को वैसे भी आउट करने की कोशिश करेंगे। हम वीडियो और संभावित प्लान देखकर तैयारी करते हैं।"

कैलिट्ज ने कहा, "सूर्यवंशी का आना क्रिकेट की दुनिया के लिए कुछ खास है। उसने आईपीएल में बहुत अच्छा किया है। वह बहुत युवा है। फैंस के लिए उसे देखना बहुत उत्साहजनक होगा। हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हमें क्या करना है और फिर वहीं से आगे बढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि अगर वह अपना डेब्यू करता है तो उसे थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन हम इस बात पर केंद्रित हैं कि हमें क्या करना है। हमने अपनी रिसर्च की है। दूसरे खिलाड़ियों की तरह ही उनके खिलाफ भी रणनीति है।"

भारतीय टीम की मेजबानी को बहुत बड़ी खुशकिस्मती बताते हुए कैलिट्ज ने कहा, "आप हर दिन विश्व चैंपियंस के खिलाफ नहीं खेल सकते। इस नजरिए से, एक खिलाड़ी और एक टीम के तौर पर यह बहुत रोमांचक है। वे बहुत स्किल्ड हैं और एक बहुत अच्छी टीम हैं। हमारा फोकस और लक्ष्य इस बात पर फोकस करना है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं। हमारी तैयारी इस बारे में रही है कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि यहां बहुत सारे लोग होंगे। मैं बहुत उत्साहित हूं और मुझे यकीन है कि यह कुछ अच्छे दिन होंगे और अच्छा क्रिकेट खेला जाएगा।"

इंग्लैंड के खिलाफ सितंबर 2025 में टी20 में डेब्यू करने वाले कैलिट्ज ने अब तक 9 मैच खेले हैं। उन्होंने कहा, एक बच्चे के तौर पर बड़े होते हुए, "आप हमेशा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और विश्व कप खेलना चाहते हैं। आप दुनिया की सबसे अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना चाहते हैं। मेरी शुरुआत विश्व कप से कुछ मैच पहले हुई और फिर सीधे मुझे विश्व कप में मौका मिला। उस नजरिए से, यह सफर अविश्वसनीय रहा है। पिछले कुछ महीनों में बड़ी सीख यह रही है कि मेरे लिए क्या काम करता है। मैं जितनी जल्दी हो सके सीखने की कोशिश कर रहा हूं और फिर जाहिर तौर पर टीम को और मैच जीतने में मदद करूंगा।"

आयरलैंड को अपने घर पर खेलने की वजह से जो थोड़ी सी बढ़त मिली है, उस पर कैलिट्ज ने कहा कि वे हमारे हालात में खेल रहे हैं। हम जाहिर तौर पर पिच से ज्यादा वाकिफ हैं। हमें यह देखना है कि हम उनकी ताकत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी दूसरी टीम से अलग है। गेंदबाज ज्यादा गलतियां नहीं करते। वे सभी बहुत सक्षम हैं। हम जानते हैं कि विकेट क्या करेगा। हम मैदान का आकार जानते हैं, हवा किस तरफ बह रही है - यह सब यहां बहुत खेलने से पता चलता है। हम जितनी जल्दी हो सके उनके स्किल सेट को कंडीशन के हिसाब से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहे हैं।

कैलिट्ज ने कहा, "आयरलैंड का एकमात्र मकसद टी20 विश्व कप चैंपियन भारत के खिलाफ लड़ना और जीतना है।"

इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने आयरलैंड की तरफ से डेब्यू करने जा रहे भारतीय मूल के राजस्थान में जन्मे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जय मूंदड़ा को लेकर भी उत्साह जताया।

उन्होंने कहा, "जय बहुत रोमांचक रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ खेले हैं। वह टीम में कुछ अलग लाते हैं। उन्होंने अपने खेल पर बहुत मेहनत की है और घरेलू स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर वह अपना डेब्यू करते हैं, तो वह अच्छी तरह से तैयार होंगे। मैं उन्हें देखने और आखिरकार उनके खिलाफ खेलने के बजाय उनके साथ खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि वह क्या कर सकते हैं।"

कैलिट्ज के लिए आयरलैंड के लिए खेलना आसान नहीं रहा है। कनाडा के वैंकूवर में जन्मे, वह अपने माता-पिता और बहन के साथ दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उनकी स्कूली पढ़ाई हुई। कुछ समय उन्होंने नामीबिया में भी बिताया। उन्होंने रग्बी, टेनिस, एथलेटिक्स, और हॉकी में हाथ आजमाया, लेकिन क्रिकेट उनके पसंदीदा खेल रहा और अंत में उन्होंने इसी खेल में करियर बनाया।

आयरलैंड के सीनियर तेज गेंदबाज मार्क एडेयर से बातचीत करने के बाद कैलिट्ज 19 साल की उम्र में आयरलैंड में हमेशा के लिए बस गए।

विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, "यह एक रोमांचक सफर रहा है। मैं कई देशों में रहा हूं, बस मेरे माता-पिता अपने काम के लिए यहां आ गए थे। मैं पिछले चार सालों से यहां बस गया हूं, जो मुझे बहुत पसंद आया। यहां की संस्कृति जबरदस्त है। मेरे आस-पास कुछ कमाल के लोग हैं। मेरा परिवार अभी भी दक्षिण अफ्रीका में रहता है, इसलिए मैं उनसे शायद साल में एक बार मिल पाऊंगा।"

उन्होंने कहा, "मुझे यहां बहुत मजा आया। मैं यहां बस गया हूं और जाहिर है कि मैं देश के लिए जितना हो सके उतना अच्छा करना चाहता हूं और जब भी मैं मैदान पर उतरता हूं, यही मेरा मकसद होता है। मुझे दूसरे खिलाड़ियों में से एक ने बताया कि रुकने का विकल्प है। मैंने सोचा, ठीक है, मुझे यहां मजा आता है और क्रिकेट अच्छा है और यहां कुछ अच्छे मौके हैं। मैं उस समय अभी भी छोटा था और यह एक तरह का मौका था जिसे मैंने देखा और यहां रुकने का निर्णय लिया।"

कैलिट्ज ने कहा, "क्रिकेट के नजरिए से, यह सच में बहुत अच्छा रहा है। यहां बहुत अच्छे कोच हैं। हमारे पास भारत की तरह खिलाड़ियों का पूल नहीं है। हमें खेलने का थोड़ा और मौका मिलता, तो बेहतर होता।"

उन्होंने कहा, "सीरीज में आयरलैंड की चुनौती बहुत बड़ी है। टकर की कप्तानी में मजबूत भारतीय टीम को रोकना आसान नहीं है। हालांकि, वह एक स्वाभाविक लीडर हैं और मुश्किल हालात में नियमित रूप से आगे आकर टीम का नेतृत्व करते हैं। लोर्कन तारीफ के काबिल हैं और मुझे लगता है कि वह कप्तानी के हकदार हैं।"

--आईएएनएस

पीएके