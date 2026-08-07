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वॉर्म-अप मैच: श्रीलंका इलेवन ने पहले दिन 8 विकेट पर 363 रन बनाए, जडेजा, कुलदीप, मानव ने लिए 2-2 विकेट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 07, 2026, 12:41 PM
वॉर्म-अप मैच: श्रीलंका इलेवन ने पहले दिन 8 विकेट पर 363 रन बनाए, जडेजा, कुलदीप, मानव ने लिए 2-2 विकेट

कोलंबो, 7 अगस्त (आईएएनएस)। श्रीलंका इलेवन और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे तीन दिवसीय वॉर्म-अप मैच के पहले दिन (शुक्रवार) की समाप्ति पर श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 363 रन बना लिए हैं। खेल समाप्ति के समय केशर नुवांथा 9 और दिलुम सुदीरा 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।

नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले जा रहे मुकाबले में निशान मदुशंका और रविन्दु रसंथा ने श्रीलंका को मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की। पहले विकेट के रूप में मदुशंका 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 66 रन बनाकर आउट हुए। शानदार ओपनिंग साझेदारी का फायदा मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उठाया है और उपयोगी पारियां खेल टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

सलामी बल्लेबाज रविन्दु रसंथा ने 71 रन बनाए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए पसिंदु सोरियाबंदरा ने 35, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए पवन रथनायके ने 39, पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए अहान विक्रमसिंघे ने 31, छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान सोनल दिनुशा ने 52 रन की पारी खेली। आठवें नंबर के बल्लेबाज रमेश मेंडिस ने भी 32 रन बनाए। इन्हीं पारियों की बदौलत श्रीलंका 8 विकेट पर 363 रन तक पहुंच सकी।

भारतीय टीम के शीर्ष तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा विकेट लेने में सफल नहीं रहे हैं। अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 15 ओवर की गेंदबाजी में 64 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव और मानव सुथार को भी 2-2 विकेट मिले हैं। गुरनूर बरार ने 1 विकेट लिया। भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि तीनों स्पिनरों ने विकेट लेने में सफलता हासिल की है। तीनों स्पिनरों के आगामी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में अहम भूमिका होने वाली है।

--आईएएनएस

पीएके