वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026: मेजबान भारत का स्वर्णिम प्रदर्शन, 102 गोल्ड के साथ 'नंबर-1'

अहमदाबाद, 8 जून (आईएएनएस)। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने सोमवार को मेडल का शतक लगाते हुए अपने दबदबे को बनाए रखा है। ईकेए एरिना में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 114 मेडल (102 गोल्ड, 9 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज) के साथ प्रतियोगिता का समापन किया।
पदक तालिका में जापान 3 गोल्ड और 3 सिल्वर जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, अर्जेंटीना ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिसका श्रेय काफी हद तक उसकी एकमात्र प्रतिनिधि नाबिला बर्राजा को जाता है, जिन्होंने अकेले ही 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीतकर अपनी टीम को टॉप-3 में पहुंचाया।
भले ही पदक तालिका में नेपाल पांचवें स्थान पर रहा, लेकिन कुल पदकों की संख्या के लिहाज से वह भारत के बाद दूसरा सबसे सफल देश साबित हुआ, जिसने कुल 52 मेडल (1 गोल्ड, 36 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज) अपने नाम किए। उज्बेकिस्तान ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए कुल 25 मेडल (1 गोल्ड, 13 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज) जीते।
पहली बार आयोजित इस वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में कुल 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 31 देशों के खिलाड़ियों ने कम से कम एक पदक जीता। इनमें से 10 देशों ने कम से कम एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
मेजबान भारत ने प्रतियोगिता में 122 सदस्यीय दल उतारा था। खिलाड़ियों ने छह आयु वर्गों में प्रतिस्पर्धा की, जिनमें सब-जूनियर पुरुष एवं महिला (10-14 वर्ष), जूनियर पुरुष एवं महिला (14-18 वर्ष), सीनियर (18-28 वर्ष), सीनियर-ए (28-35 वर्ष), सीनियर-बी (35-45 वर्ष) तथा सीनियर-सी (45-55 वर्ष) शामिल थे।
नतीजे:
आर्टिस्टिक पेयर
सब-जूनियर महिला
गोल्ड: ईशिका गुच्छैत और ईशानवी (भारत) — 90.89
सिल्वर: निया विजयवर्गीय एवं आरोही लोखंडे (जाम्बिया) — 82.38
ब्रॉन्ज: रेंका आओकी और इचिका शिमिजु (जापान) — 60.34
जूनियर महिला
गोल्ड: दीपा लोढ़ी और सीमा नियोपाने (भारत) — 90.42
सिल्वर: स्वेक्ष्या थापा और प्रज्ञा गौतम (नेपाल) — 56.39
ब्रॉन्ज: तसिला ब्लेसिंग्स फिरी और डेबोरा (जाम्बिया) — 41.30
जूनियर पुरुष
गोल्ड: आयुष भौमिक और ओम देहंकर (भारत) — 91.03
सिल्वर: मुखेशकर राजन और प्रतीश संजीवकुमार (श्रीलंका) — 33.08
ब्रॉन्ज: कन्ना सिंह खड़का और संदेश धिताल (नेपाल) — 20.27
रिदमिक पेयर
सीनियर महिला
गोल्ड: इंदु माठुरिया और देवी (भारत) — 71.77
सिल्वर: जुमानोवा आलिया अबुबाकिर और अंसतबायेवा आयसुलु अरिसलान (उज्बेकिस्तान) — 68.84
कांस्य (संयुक्त) —
चारुनी निकेशला कीरिपिटिया गमेथिगे और सौम्या सेवमिनी गुरुगामगे (श्रीलंका)
मनार मोहम्मद अल मस्करी और श्रेया नागासुब्रमणियन (ओमान) — 23.05
लेग बैलेंस इंडिविजुअल
सब-जूनियर महिला
गोल्ड: शालिनी डे (भारत) — 45.00
सिल्वर: सुमन्ता (नेपाल) — 33.33
ब्रॉन्ज: आरोही लोखंडे (जाम्बिया) — 32.84
हैंड बैलेंस इंडिविजुअल
सब-जूनियर पुरुष
गोल्ड: अर्थव सिंह नेगी (भारत) — 48.08
सिल्वर: प्रयास जंग चौहान (नेपाल) — 40.05
ब्रॉन्ज: प्रणद रत्नकुमार (श्रीलंका) — 33.39
सीनियर महिला
गोल्ड: शिल्पा दास (भारत) — 45.79
सिल्वर: ऐझान कुआनिशबायेवा (कजाकिस्तान) — 39.69
ब्रॉन्ज: छादियन परियार (नेपाल) — 35.05
बैक बेंड इंडिविजुअल
सब-जूनियर पुरुष
गोल्ड: गोकर्ण शर्मा (भारत) — 48.25
सिल्वर: यातीश कृष्णंथन (श्रीलंका) — 35.90
ब्रॉन्ज: टिमोथी जेम्स (रोमानिया) — 32.18
सब-जूनियर महिला
गोल्ड: रिशा शेट्टी (भारत) — 46.75
सिल्वर: यश्वी बाबरिया (ओमान) — 43.39
ब्रॉन्ज: सोनम वांग्मो तामांग (नेपाल) — 40.38
जूनियर पुरुष
गोल्ड: राज काजोल (भारत) — 46.50
सिल्वर: निबिसुन तामांग (नेपाल) — 36.83
ब्रॉन्ज: जय राजेश सोनजा (ओमान) — 31.76
जूनियर महिला
गोल्ड: अनिका राणा (भारत) — 45.33
सिल्वर: प्रिया घर्ती क्षेत्री (नेपाल) — 36.79
ब्रॉन्ज: थुवेशा रमेश (श्रीलंका) — 36.23
ट्विस्टिंग बॉडी इंडिविजुअल
जूनियर पुरुष
गोल्ड: आदर्श (भारत) — 47.83
सिल्वर: अलिखोन रखमानो (उज्बेकिस्तान) — 37.76
ब्रॉन्ज: परांजय संजीव व्यास (ओमान) — 35.39
सीनियर पुरुष
गोल्ड: सुभाजीत कर्मकार (भारत) — 45.42
सिल्वर:एलन (उज्बेकिस्तान) — 39.73
ब्रॉन्ज: अर्कान फौजान रियांतो (इंडोनेशिया) — 38.09
सीनियर महिला
गोल्ड: मधु वर्मा (भारत) — 44.08
सिल्वर: अंसतबायेवा आयसुलु अरिसलान (उज्बेकिस्तान) — 37.39
ब्रॉन्ज: श्रेया नागासुब्रमणियम (ओमान) — 36.79
सुपाइन इंडिविजुअल
जूनियर पुरुष
गोल्ड: द्रोण (भारत) — 37.91
सिल्वर: बाबिन श्रेष्ठ (नेपाल) — 35.44
ब्रॉन्ज: जय राजेश सोनेजी (ओमान) — 33.64
सीनियर महिला
गोल्ड: रिया (भारत) — 42.48
सिल्वर: एशियन कुआनिशबायेवा (कजाकिस्तान) — 41.30
ब्रॉन्ज: जुमानोवा अकीया अबुबाकिर किजी (उज्बेकिस्तान) — 39.84
--आईएएनएस
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