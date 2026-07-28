वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच में सिंदारोव से होगा गुकेश का सामना

मुंबई, 28 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच 2026 में चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव का सामना करेंगे। खेल की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फिडे ने मंगलवार को यह घोषणा की है। यह प्रतियोगिता स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 25 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 तक खेली जाएगी।

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गुकेश ने साल 2024 में सिंगापुर में चीन के डिंग लिरेन को शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। फिडे चैलेंजर टूर्नामेंट से आए उज्बेकिस्तान के सिंदारोव दोनों ही इवेंट शुरू होने के समय 20 साल के होंगे, जिससे यह इतिहास का सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला बन जाएगा।

फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में 14 क्लासिकल गेम होंगे। जो खिलाड़ी सबसे पहले 7½ प्वाइंट्स बनाएगा, वह मैच जीत जाएगा और उस स्कोर तक पहुंचने के बाद कोई और गेम नहीं खेला जाएगा। अगर सभी 14 क्लासिकल गेम के बाद स्कोर टाई रहता है, तो वर्ल्ड चैंपियन का फैसला टाई-ब्रेक से किया जाएगा।

फिडे के अंतरिम अध्यक्ष और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड के अलावा, अमेरिका और साइप्रस ने भी मैच आयोजित करने के लिए बोली लगाई थी।

फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप साइकिल का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और खिताब के लिए मुकाबला करने का हक पाने वाला चैलेंजर आमने-सामने होते हैं।

मौजूदा चैंपियन के तौर पर, गुकेश उस खिताब का बचाव करेंगे जो उन्होंने दिसंबर 2024 में सिंगापुर में जीता था। 18 साल की उम्र में, उन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराया और 14वें और आखिरी क्लासिकल गेम में जीत हासिल करके 18वें वर्ल्ड चैंपियन बने। साथ ही, वे यह खिताब जीतने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी भी बने। आनंद के बाद गुकेश वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं।

सिंदारोव ने साइप्रस में फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर खिताब के लिए चुनौती देने का मौका हासिल किया। उज्बेक ग्रैंडमास्टर ने एक राउंड बाकी रहते ही पहला स्थान सुनिश्चित कर लिया और 2025 फिडे वर्ल्ड कप में अपनी जीत के बाद एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। जिनेवा में होने वाले उनके मैच में शतरंज की नई पीढ़ी के दो बेहतरीन खिलाड़ी आमने-सामने होंगे और दांव पर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब होगा।

--आईएएनएस

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