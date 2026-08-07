विनिसियस जूनियर ने रियल मैड्रिड के साथ बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट, जून 2032 तक क्लब के लिए खेलेंगे

मैड्रिड, 7 अगस्त (आईएएनएस)। स्टार खिलाड़ी विनिसियस जूनियर ने रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का फैसला किया है। वह अब जून 2032 तक क्लब के लिए खेलते नजर आएंगे।
फुटबॉल क्लब ने एक बयान में कहा, "रियल मैड्रिड और विनिसियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं, जो उन्हें 30 जून 2032 तक क्लब से जोड़े रखेगा।" इस कॉन्ट्रैक्ट के बढ़ने से विनिसियस के भविष्य को लेकर महीनों से चल रही अटकलें खत्म हो गईं। स्पेनिश मीडिया ने 26 वर्षीय खिलाड़ी के मैड्रिड छोड़ने की संभावना जताई थी और प्रीमियर लीग चैंपियन आर्सेनल की उनमें दिलचस्पी की खबरें भी आई थीं।
उम्मीद है कि नए सीजन की तैयारी के दौरान विनिसियस, किलियन एम्बाप्पे, बर्नार्डो सिल्वा और डियोमांडे के साथ मैड्रिड के अटैक का अहम हिस्सा बने रहेंगे, हालांकि मजबूत फॉरवर्ड लाइन के कारण ट्रांसफर विंडो बंद होने से पहले एंड्रिक और ब्राहिम डियाज के भविष्य को लेकर अटकलें बढ़ सकती हैं।
ब्राजील के इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने जुलाई 2018 में 18 साल की उम्र में रियल मैड्रिड जॉइन किया था। क्लब की जर्सी पहनकर अपने आठ सीजन में उन्होंने 375 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 128 गोल करने के साथ-साथ 14 खिताब जीते हैं, जिसमें 2 चैंपियंस लीग, 3 क्लब वर्ल्ड कप, 2 यूईएफए सुपर कप, 3 ला लीगा खिताब, 1 कोपा डेल रे और 3 स्पेनिश सुपर कप हैं। रियल मैड्रिड को यह सभी खिताब जिताने में विनिसियस का रोल काफी अहम रहा है। उन्होंने गोल करने के साथ-साथ कई अहम असिस्ट भी किए हैं। पिछले दो चैंपियंस लीग के फाइनल में भी विनिसियस ने गोल किया था।
रियल मैड्रिड के साथ इस दौरान विनिसियस ने 'द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवॉर्ड 2024' जीता, उन्हें इंटरकांटिनेंटल कप 2024 का 'गोल्डन बॉल', चैंपियंस लीग 2023-2024 का 'बेस्ट प्लेयर', क्लब वर्ल्ड कप 2022 का 'गोल्डन बॉल' और चैंपियंस लीग 2021-2022 का 'बेस्ट यंग प्लेयर' चुना गया। इसके अलावा उन्हें फीफा वर्ल्ड इलेवन (2024) में, दो बार फीफा एफआईएफ प्रो वर्ल्ड इलेवन (2023 और 2024) में और तीन बार चैंपियंस लीग टीम ऑफ द सीजन (2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024) में शामिल किया गया।
--आईएएनएस
एसएम/वीसी