भारत में बेसबॉल का नया प्रयोग, मुंबई करेगी टी20 वर्जन की मेजबानी

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के पसंदीदा खेल को मैनेज करने वाली संस्था, मेजर लीग बेसबॉल (एमएलबी) ने खेल के नए और तेज प्रारूप को भारत लाने का फैसला किया है। इसके तहत एमएलबी 24 अक्टूबर को मुंबई में बेसबॉल के 3x3 फॉर्मेट का एक मुकाबला आयोजित करेगा। यह तेज रफ्तार टी20-शैली का संस्करण माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में बेसबॉल की लोकप्रियता बढ़ाना है।

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मेजर लीग बेसबॉल ने गुरुवार को घोषणा की है कि वह मुंबई फुटबॉल एरिना में अपने नए और तेजतर्रार 3-ऑन-3 बेसबॉल कॉम्पिटिशन, एमएलबीएक्स की मेजबानी करेगा। इस इवेंट में बेसबॉल कॉम्पिटिशन, फैंस के लिए इंटरैक्टिव अनुभव और मनोरंजन शामिल होंगे, जिससे भारतीय दर्शकों को दुनिया की सबसे ऐतिहासिक स्पोर्ट्स लीग का अनुभव करने का एक नया तरीका मिलेगा।

मेजर लीग बेसबॉल द्वारा बनाया गया एमएलबीएक्स एक डायनामिक, मिक्स्ड 3-ऑन-3 बेसबॉल कॉम्पिटिशन है, जिसमें पावर हिटिंग, एथलेटिक डिफेंसिव प्ले और तेज-तर्रार गेमप्ले का मेल होता है।

फिलाडेल्फिया में एमएलबी ऑल-स्टार वीक के दौरान आयोजित होने के बाद, यह कॉम्पिटिशन अब मुंबई में अपना डेब्यू कर रहा है। यह इवेंट पिछले तीन वर्षों में अमेरिका के 15 वेन्यू के साथ लंदन, सोल और मेक्सिको सिटी जैसे शहरों में भी आयोजित हो चुका है।

मुंबई में होने वाले इस इवेंट में भारत के टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान और एमएलबी एम्बेसडर सूर्यकुमार यादव के साथ-साथ पूर्व एमएलबी ऑल-स्टार्स निक स्विशर और एड्रियन गोंजालेज भी शामिल होंगे। अन्य प्रतिभागियों के नामों की घोषणा आगामी हफ्तों में की जाएगी।

मेजर लीग बेसबॉल के ग्लोबल ऑपरेशन्स और इवेंट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जेरेमिया योलकुट ने कहा, "भारत बड़े पैमाने के इवेंट्स के लिए दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है और बेसबॉल के लिए विकास का एक बड़ा मौका है। इसीलिए हम पहली बार एमएलबीएक्स को मुंबई लाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। भारत में हमारी हालिया साझेदारी को मिली शानदार प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, हम एमएलबीएक्स के जरिए फैंस को बेसबॉल की ऊर्जा का सीधे अनुभव कराने के लिए उत्सुक हैं।"

--आईएएनएस

आरएसजी