मैच से पहले कैसे वजन को नियंत्रित रखते हैं मुक्केबाज? प्रीति पवार ने समझाई पूरी प्रकिया

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन यादगार रहा। मुक्केबाजी से देश की झोली में कुल 10 मेडल आए, जिसमें 7 गोल्ड मेडल शामिल रहे। महिला मुक्केबाज प्रीति पवार ने भी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 'गोल्डन पंच' लगाया। प्रीति ने बताया कि उनके गोल्ड मेडल जीतकर आने पर पूरा परिवार काफी खुश है।

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प्रीति ने 'आईएएनएस' के साथ खास बातचीत में बताया कि एक मुक्केबाज के लिए वजन को नियंत्रित रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने एशियन गेम्स की तैयारियों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का फायदा उन्हें एशियन गेम्स में मिलेगा।

सवाल: मेडल जीतने आने पर घरवालों का क्या रिएक्शन था?

जवाब: घरवालों का रिएक्शन बहुत अच्छा था। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वे काफी गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है।

सवाल: वजन कम करने की प्रकिया कितनी मुश्किल होती है?

जवाब: वजन कम करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। यह एथलीट पर निर्भर करता है। कुछ एथलीटों को वजन कम करने में मुश्किल होती है। कुछ लोग आसानी से वजन कम कर लेते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं लंबे समय से ऐसा कर रही हूं। मुकाबले या बाउट से पहले, मैं लगभग 1.5 किलो वजन कम करती हूं। मुझे लगता है कि उस समय हमारे लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हम क्या खा रहे हैं—खासकर बाउट से पहले। आखिरी समय में, हमें वजन कम करना होता है—1 किलो या 1.5 किलो। उसके बाद, हम कुछ नहीं खाते। अगले दिन, जैसे ही हमारा वजन वापस बढ़ता है, हम वजन कम करने के बाद रिकवर करते हैं और शरीर में पानी की कमी पूरी करते हैं। कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। मैं नहीं चाहती कि इसका असर मेरे प्रदर्शन पर पड़े। मैं इस बात पर ध्यान देती हूं कि खुद को फिर से हाइड्रेट कैसे करूं।

सवाल: वजन कम करने के बाद एथलीट अगले मुकाबले के लिए कैसे तैयारी करता है?

जवाब: वजन करने और मुकाबले के बीच हमारे पास कम से कम 3 घंटे होते हैं। यह हमारे सुबह और शाम के सेशन पर निर्भर करता है। शाम को, रिकवर करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय होता है। मैं एक दिन पहले ही मुकाबले का प्लान बना लेती हूं। मुकाबला सुबह 11 बजे शुरू होता है। मैं एक प्लान बनाती हूं। मुझे सुबह 6:30 बजे तक वजन कम करना होता है और फिर लगभग 7 बजे शरीर में पानी की कमी पूरी करनी होती है। मुझे सही पोषण लेना होता है। अगर समय मिले, तो मैं थोड़ी देर सो लेती हूं। फिर मैं मुकाबले के लिए तैयारी करती हूं। उसके बाद मैं एरीना में जाती हूं। मुझे कल्पना करना पसंद है। मैं मुकाबले से पहले कल्पना करती हूं। इससे मुझे मानसिक रूप से मदद मिलती है। फिर मैं मुकाबले के लिए तैयार होती हूं।

सवाल: कैसी है एशियन गेम्स के लिए तैयारी?

जवाब: मैं एशियन गेम्स में खेलने जा रही हूं। मुझे लगता है कि यह मुश्किल होगा, क्योंकि एशिया में कई अच्छे देश हैं जो बॉक्सिंग में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि पिछले मार्च में हुई एशियन चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। वह मेरे लिए और एशियन गेम्स के लिहाज से भी एक शानदार अनुभव था। एशियन गेम्स में भी ज्यादातर वही देश हिस्सा लेंगे और मुझे लगता है कि वहां मेरा सामना उन्हीं प्रतिद्वंद्वियों से होगा। इसके बाद मैं कोचों के साथ इस बात पर चर्चा करूंगी कि मुझे किन चीजों पर काम करना है और एशियन गेम्स के लिए हमारा गेम प्लान क्या होगा। हम ट्रेनिंग कैंप में इस पर चर्चा करेंगे।

सवाल: आपने तेजस्विन शंकर के लिए क्विलिंग का काम किया था और उन्होंने वह फोटो शेयर भी की थी। क्या आप अक्सर अपने टीम के साथियों के लिए ऐसा करते हैं?

जवाब: हां, जब भी मुझे समय मिलता है, मैं क्विलिंग करती हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले, बेलफास्ट में हमारा एक ट्रेनिंग कैंप था। जब भी मैं फ्री होती थी, तो क्विलिंग करती थी। मैंने क्विलिंग से तेजस्विन के लिए एक पोस्टर बनाया था। उन्हें वह बहुत पसंद आया। मैंने अपनी टीम के साथियों के लिए भी कई पोस्टर बनाए हैं। मुझे क्विलिंग और कैलीग्राफी करना पसंद है। इससे कुछ समय के लिए मेरा ध्यान खेल से हट जाता है। मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए ध्यान भटकाना जरूरी है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ओवरथिंकिंग अच्छी नहीं होती। क्विलिंग मुझे दबाव को संभालने और आराम महसूस करने में मदद करती है।

--आईएएनएस

एसएम/वीसी