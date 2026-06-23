विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: श्रीलंका से हार के बाद आयरलैंड की कप्तान ने कहा, 'टीम को अभी भी खुद पर भरोसा है'

ब्रिस्टल, 23 जून (आईएएनएस)। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में मंगलवार को श्रीलंका के हाथों 9 विकेट से करारी शिकस्त झेलने के बावजूद आयरलैंड की कप्तान गैबी लुईस अपनी टीम की तरक्की को लेकर उम्मीद बनाए हुए हैं। कप्तान का कहना है कि मजबूत विरोधियों के खिलाफ खेलने का अनुभव टीम को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा।

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काउंटी ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में आयरलैंड ने 5 विकेट खोकर 130 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका ने 15.3 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया।

आयरलैंड की पारी के बारे में बात करते हुए लुईस ने कहा कि पावरप्ले के दौरान टीम का स्कोर 30/3 हो जाने के बाद पारी को फिर से संभालना सबसे जरूरी काम था। पारी की चौथी गेंद पर एमी हंटर (0) के रन आउट होने के बाद आयरलैंड की पारी मुश्किल में पड़ गई थी, जिसके बाद ओर्ला प्रेंडरगास्ट (0) और रेबेका स्टोकेल (13) भी जल्दी आउट हो गईं। लुईस ने पॉल के साथ चौथे विकेट के लिए 59 गेंदों में 66 रन जुटाए, जिससे पारी संभली और आयरलैंड एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रहा।

मैच के बाद लुईस ने कहा, "हां, यह निश्चित रूप से मुश्किल था। आपको बस पारी को फिर से खड़ा करना होता है। मैंने और लिया (पॉल) ने बखूबी ऐसा किया। हमारे लिए मुख्य बात एक साझेदारी बनाना था, और हमने उसी पर ध्यान दिया।"

शुरुआती झटकों के बावजूद, लुईस ने कहा कि टीम नहीं चाहती कि उनके बल्लेबाज बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। उन्होंने कहा, "हम अभी भी चाहते हैं कि लड़कियां मैदान पर आएं और खुलकर खेलें। हम नहीं चाहते थे कि लड़कियां पीछे हटें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं चाहता। हमें अभी भी जीत के लिए जरूरी स्कोर बनाना है। मुझे यकीन है कि लड़कियां सीखेंगी और बेहतर वापसी करेंगी।"

आयरलैंड की कप्तान ने अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में बढ़ते स्तर के बारे में भी बात करते हुए स्वीकार किया है कि उनकी टीम और दुनिया की शीर्ष टीमों के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना कुछ लोग सोचते हैं। कप्तान ने कहा, "निश्चित रूप से, स्तर ऊपर गया है, लेकिन इससे एक क्रिकेटर के तौर पर आपकी भूख भी बढ़ती है। हर वर्ल्ड कप के बाद, आप वापस जाकर सोचते हैं कि हम जीत के बहुत करीब थे। हम न्यूजीलैंड को हराने के कितने करीब थे और हमने बीच-बीच में कितना अच्छा खेला। बस सब कुछ सही ढंग से होने की बात है। यही चीज आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है।"

लुईस ने श्रीलंका के खिलाफ 59 रन बनाए। यह टूर्नामेंट में उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था, लेकिन उन्होंने माना कि मैच के नतीजे ने इस व्यक्तिगत उपलब्धि को पीछे छोड़ दिया। लुईस ने श्रीलंकाई कप्तान अट्टापट्टू की भी तारीफ की, जिनकी सेंचुरी ने आयरलैंड की 130 रन के स्कोर का बचाव करने की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया।

लुईस ने कहा, "वह एक विश्व-स्तरीय खिलाड़ी हैं। वह निश्चित रूप से ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्हें आउट करना जरूरी है; वर्ना, आज जो हुआ, वैसा हो सकता है। यह एक शानदार पारी थी, और उन्होंने ठीक वही किया जिसकी उनकी टीम को जरूरत थी।"

आयरलैंड की टीम शुरुआती चारों मैच गंवा चुकी है। यह टीम पहले ही खिताबी रेस से बाहर है। एक और हार के बावजूद, लुईस को भरोसा है कि आयरलैंड अपने अभियान का समापन सकारात्मक नोट पर कर सकता है। यह टीम शनिवार को अपने आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच में वेस्टइंडीज का सामना करेगी।

उन्होंने कहा, "एक जीत। हमने उन्हें ट्राई-सीरीज में हराया था। टीम में अभी भी वह भरोसा कायम है। बात बस वापस जाने, अपनी गलतियों को सुधारने और यह समझने की है कि आज हमसे कहां चूक हुई। मैदान और समय वही है, इसलिए उम्मीद है कि हम शनिवार के लिए स्थिति को बदलने के बारे में अच्छी बातचीत कर सकेंगे।"

--आईएएनएस

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