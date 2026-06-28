विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के साथ बांग्लादेश का सपना टूटा, कप्तान को मौका चूकने का अफसोस

लंदन, 28 जून (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका के खिलाफ विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का लीग मुकाबला गंवाने के बाद बांग्लादेशी टीम खिताबी रेस से बाहर हो गई है। कप्तान निगार सुल्ताना ने स्वीकार किया है कि टीम का बल्ले से खराब प्रदर्शन आखिरकार सेमीफाइनल की उम्मीदों को खत्म करने में निर्णायक साबित हुआ।
रविवार को लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेशी टीम ने 5 विकेट खोकर 117 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 19.2 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम किया।
अपनी टीम के बल्लेबाजी प्रयास को देखते हुए, सुल्ताना ने शुरुआती असफलताओं और मिडल ओवर्स में तेजी लाने में असमर्थता को पारी के निर्णायक क्षणों के रूप में बताया।
मैच के बाद निगार ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने पावर प्ले में जल्दी विकेट खो दिए, लेकिन गेंदबाजों ने वास्तव में अच्छा खेला। वे वहां टिके हुए थे और साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि हम खेल के मध्य भाग में रन नहीं बना सके। हमने पहली पारी के आखिरी कुछ ओवरों में इसे वास्तव में अच्छी तरह से समाप्त किया। मुझे लगता है कि हमने 10 से 15 रन कम बनाए। इससे वास्तव में हमें पूरे अभियान की कीमत चुकानी पड़ी।"
भले ही बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस टीम के गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका को जीत की ओर बढ़ने नहीं दिया। नियमित सफलताओं, अनुशासित स्पैल और प्रतिबद्ध क्षेत्ररक्षण ने अंतिम ओवर तक प्रोटियाज पर दबाव बनाए रखा, जिससे परिणाम के बावजूद कप्तान बेहद संतुष्ट थे।
निगार सुल्ताना ने कहा, "मुझे अपने सभी गेंदबाजों और क्षेत्ररक्षकों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आखिरी गेंद तक संघर्ष किया और आखिरी रन के लिए भी संघर्ष करते रहे। इससे मुझे वास्तव में टीम के बारे में बहुत गर्व महसूस हुआ।"
इस हार के साथ बांग्लादेश की वर्ल्ड कप यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन सुल्ताना ने अभियान के दौरान अपनी टीम द्वारा की गई प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। कप्तान ने कहा, "निश्चित तौर पर हम यहां मैच जीतने आए हैं। हमने यहां दो मुकाबले जीते हैं, लेकिन हम और अधिक जीत चाहते थे। यह टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से प्रत्येक खिलाड़ी ने मैदान में अपना शत प्रतिशत दिया और बांग्लादेश के लिए जीतने की कोशिश की, उस पर मुझे गर्व है।"