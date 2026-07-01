विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: सेमीफाइनल-2 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की जंग, दांव पर खिताबी मैच का अंतिम टिकट

लंदन, 1 जुलाई (आईएएनएस)। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को इंग्लैंड का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। यह मुकाबला केनिंग्टन ओवल में खेला जाएगा, जिसे जीतने वाली टीम रविवार को खिताब के लिए ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी।

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इंग्लैंड अपने ग्रुप के सभी पांच मैच जीतकर शानदार रिकॉर्ड के साथ सेमीफाइनल में पहुंचा है। कप्तान नैट साइवर-ब्रंट की वापसी ने इंग्लैंड को मजबूती दी है। उनकी मौजूदगी से टीम में एक और बेहतरीन सीम-बॉलिंग विकल्प भी जुड़ा है, जिससे टीम का संतुलन बना है। इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग लाइनअप की गहराई को दिखाया है।

दूसरी तरफ, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से अपना पहला मैच 65 रन के अंतर से हारने के बाद शानदार वापसी की। इस टीम ने ग्रुप स्टेज में अपने अगले सभी चार मैच जीते। उनका सबसे अहम प्रदर्शन भारत के खिलाफ रहा, जहां मारिजैन कप्प ने नाबाद 81 रन बनाए और 27 रन देकर 2 विकेट लिए।

इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत उनका टॉप ऑर्डर है, जिसकी अगुवाई डैनी वायट-हॉज कर रही हैं। अनुभवी ओपनर ने पांच पारियों में 94 की औसत से सर्वाधिक 282 रन बनाए हैं, उन्हें अब तक तीन बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड मिल चुका है।

ऐलिस कैप्सी ने मिडिल ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी की है, जिससे इंग्लैंड को तेजी से रन बनाने में मदद मिली। वहीं, वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन अपनी सटीक गेंदबाजी से मिडिल ओवर्स में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।

दूसरी तरफ, साउथ अफ्रीका की सफलता का राज उनके अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण में है, जिसमें मारिजेन कप्प, शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा शामिल हैं। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में पहली ही गेंद पर आउट होने के बाद अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक होंगी। उस मैच में एनेरी डर्कसेन की महत्वपूर्ण 45 रनों की पारी ने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइनअप की गहराई को दिखाया था।

इस वर्ल्ड कप में ओवल का मैदान आमतौर पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों के लिए मददगार रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने इसी पिच पर वेस्टइंडीज के स्कोर का आसानी से पीछा किया, जबकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने भी टूर्नामेंट में पहले लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया था। हालांकि, शुरुआत में पिच पर थोड़ी हरियाली दिख रही थी, लेकिन कुल मिलाकर यह बल्लेबाजी के लिए अच्छी रही है। शाम को मैच शुरू होने और ओस पड़ने की आशंका को देखते हुए, टॉस जीतने पर कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं।

इंग्लैंड की टीम: नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), लॉरेन बेल, ऐलिस कैप्सी, टिली कॉर्टीन-कोलमैन, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, डैनी गिब्सन, एमी जोन्स, फ्रेया केंप, हीथर नाइट, लिंसी स्मिथ, इस्सी वोंग और डैनी वायट-हॉज।

साउथ अफ्रीका की टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रित्ज, नादिन डी क्लार्क, एनेरी डर्कसेन, शबनीम इस्माइल, सिनालो जाफ्टा, मारिजैन कप्प, अयाबोंगा खाका, सुने लूस, काराबो मेसो, नॉनकुलुलेको म्लाबा, कायला रेनेके, तुमी सेखुखुने, क्लो ट्रायन, डेन वैन नीकेर्क।

--आईएएनएस

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