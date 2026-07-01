ऑस्ट्रेलिया की रणनीति और बल्लेबाजी क्षमता जीत का कारण: शिखा पांडे

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की पूर्व तेज गेंदबाज शिखा पांडे ने 'द ओवल' में महिला टी20 विश्व कप सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज पर आठ विकेट से मिली जीत का श्रेय ऑस्ट्रेलिया के रणनीति और बल्लेबाजी क्षमता को दिया है।
शिखा पांडे ने ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी की तारीफ करते हुए कहा कि क्रीज पर इस बाएं हाथ के बल्लेबाज की मूवमेंट और फील्ड को अपने मुताबिक चलाने की काबिलियत उन्हें महिला क्रिकेट की सबसे मुश्किल बल्लेबाज बनाती है।
जियोस्टार पर शिखा ने कहा, "बेथ मूनी आपको कई तरह से परेशान करती हैं। वह विकेटों के बीच तेज हैं, लेकिन जो बात सबसे अलग है वह यह है कि वह कैसे एंगल बनाती हैं। वह हमेशा क्रीज के चारों ओर घूमती रहती हैं, जिससे गेंदबाजों के लिए लाइन पर टिकना मुश्किल हो जाता है। गेंदबाजों को उन्हें रोकने का तरीका खोजने में मुश्किल होती है। वह एक रन पर सिंगल ले लेंगी, और फिर अगली गेंद पर वह ऑफ स्टंप की तरफ जाती हैं और आपको पूरे ग्राउंड में हिट करने का तरीका ढूंढ लेती हैं।"
उन्होंने कहा, "मूनी ने 36 गेंदों पर 61 रन बनाए, और ऐसा नहीं लगा कि वह बहुत तेज रफ्तार से खेल रही थीं। यह आपको एक उच्च क्षमता वाली बल्लेबाज की स्किल दिखाता है जो हमेशा गेम को आगे बढ़ाती रहती है। वह बहुत अनुभवी हैं। उनका और जॉर्जिया वोल और फोएबे लिचफील्ड जैसी युवा खिलाड़ियों का टॉप पर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।"
शिखा ने चेज के दौरान ऑस्ट्रेलिया की समझदारी भरी बल्लेबाजी की ओर इशारा किया और एश्ले गार्डनर के नपे-तुले तरीके और टीम की विकेटों के बीच शानदार दौड़ को निर्णायक बताया।
उन्होंने कहा, "एश्ले गार्डनर ने एक शानदार पारी खेली। उन्होंने बाउंड्री के लिए गैप ढूंढे और जब फील्डर अपनी जगह पर थे, तो उन्होंने तेजी से एक रन लिए। उन्होंने ओवरहिट करने की कोशिश नहीं की। स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड बढ़ाया। ऑस्ट्रेलियाई विकेटों के बीच दौड़ने में बहुत अच्छे हैं, और यह साफ दिख रहा था। उन्होंने एक रन को दो में बदला और फील्डरों पर दबाव बनाया। इस तरह की बल्लेबाजी लक्ष्य का पीछा करते हुए फर्क डालती है।"
शिखा ने कहा, "वेस्टइंडीज ने कुछ गलतियां कीं। उनके गेंदबाजी बदलाव गलत थे। जहजारा क्लैक्सटन को छठा ओवर देना एक गलती थी। उसने उस ओवर में 18 रन दिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को मोमेंटम मिला। एक ऐसे मैच में जहां हर रन मायने रखता है, पावरप्ले में बनाए गए अतिरिक्त रन टीम के लिए महंगे साबित हुए।"
पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, "वेस्टइंडीज बल्लेबाजी में हेली मैथ्यूज पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। उन्होंने उसके लिए इसे आसान नहीं बनाया। कियाना जोसेफ शुरू से ही संघर्ष करती रही और कभी अपनी लय नहीं बना पाई। मैथ्यूज ने आउट होने से पहले जो शॉट खेला, वह स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की बेचैनी में खेला गया था। इसके तुरंत बाद जोसेफ के आउट होने से मध्यक्रम पर दबाव आ गया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज शानदार थे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जैसे ही महसूस किया कि पिच में घुमाव है, उन्होंने जल्दी से खुद को ढाल लिया। कप्तान सोफी मोलिनक्स ने हालात का पूरा फायदा उठाने के लिए अपने तेज गेंदबाजों को लंबे समय तक मैदान पर रखा।"
महिला टी20 विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मंगलवार को वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज 7 विकेट पर 125 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 127 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीता और रिकॉर्ड आठवीं बार फाइनल में जगह बनाई।
--आईएएनएस
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