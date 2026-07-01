विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया, मूनी ने श्रेय टीम की मजबूती को दिया

लंदन, 1 जुलाई (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 विकेट से दमदार जीत दर्ज करते हुए विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज बेथ मूनी ने फाइनल में पहुंचने का श्रेय अपनी टीम के लगातार अच्छे प्रदर्शन को दिया है। छह बार की चैंपियन टीम ने रिकॉर्ड आठवीं बार फाइनल में जगह बनाई है।

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केनिंग्टन ओवल में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 7 विकेट खोकर 125 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 13 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया।

जीत के बाद मूनी ने एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम और जॉर्जिया वोल के योगदान का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की मजबूती, अलग-अलग भूमिकाएं निभाने की क्षमता और अहम मौकों पर मैच जिताने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने की काबिलियत ने इस टीम को एक और वर्ल्ड टाइटल जीतने के करीब पहुंचा दिया है। अब रविवार को लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल में उनका मुकाबला सेमीफाइनल-2 की विजेता टीम से होगा, जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच गुरुवार को खेला जाना है।

मूनी ने गार्डनर के बढ़ते आत्मविश्वास की ओर इशारा करते हुए कहा, "वह लंबे समय से हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी रही हैं। जाहिर है, कुछ दिन पहले लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। इससे उन्हें काफी आत्मविश्वास मिला है। मुझे लगता है कि आज हमने गेंदबाजी में भी वही देखा। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और अहम मौकों पर विकेट लिए। इसलिए हम जानते हैं कि वह दूसरी टीमों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि वह हमारी टीम का हिस्सा हैं।"

ऑस्ट्रेलिया अब एक और ग्लोबल टाइटल जीतने से बस एक कदम दूर है, ऐसे में मूनी ने टूर्नामेंट के अहम पड़ाव पर टीम के हर सदस्य के अच्छी फॉर्म में होने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, "निश्चित रूप से, जब प्रतियोगिता अपने अहम पड़ाव पर होती है, तो सभी खिलाड़ियों का अच्छी फॉर्म में होना हमेशा अच्छा होता है।"

मूनी ने वेयरहम के योगदान पर भी बात करते हुए कहा कि टीम में अलग-अलग भूमिकाओं में ढलने के बाद यह ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेहतरीन और हरफनमौला क्रिकेटरों में से एक बन गई हैं, और उनमें ऐसी खूबियां हैं जो उन्हें इतना असरदार खिलाड़ी बनाती हैं।

उन्होंने कहा, "वुल्फ (वेयरहैम) का खेल जबरदस्त रहा है। दुनियाभर में बहुत कम क्रिकेटर ऐसे हैं, जिनके पास उनके जैसा हुनर ​​और खेल की समझ और शांति है। वुल्फ को इस मुकाम तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा है। मुझे लगता है कि उन्हें अलग-अलग भूमिकाएं दी गईं, लेकिन नंबर-6 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने सच में अपनी छाप छोड़ी है, और गेंदबाजी में भी कमाल किया है।"

मूनी का मानना ​​है कि वेयरहैम की ऑलराउंड क्षमताएं उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनाती हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कहा, "वह एक ऑलराउंड पैकेज हैं, वुल्फ बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, बेहतरीन इंसान और एक शानदार खिलाड़ी हैं। वह ऐसी खिलाड़ी हैं जिनसे शायद दुनिया भर की क्रिकेट टीमें ईर्ष्या करती हैं, और वह हमारी टीम में हैं। इसलिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे सबसे अच्छी जगह से उनका खेल देखने को मिलता है, चाहे स्टंप्स के पीछे कीपिंग करते हुए हो या फिर उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखना। उम्मीद है कि वह एक और शानदार मैच खेलेंगी और रविवार को हमें जीत दिलाने में मदद करेंगी।"

टॉप ऑर्डर में, मूनी ने पावरप्ले के दौरान ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत दिलाने का श्रेय जॉर्जिया वोल को भी दिया, जिससे बल्लेबाजी यूनिट को पारी की गति तय करने में मदद मिली। उन्होंने कहा, "हां, हमने इस पर चर्चा की है कि खेल का यह हिस्सा आक्रामक खेलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि टॉप ऑर्डर में जॉर्जिया वोल के होने से ऐसा करना काफी आसान हो जाता है।"

मूनी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की रणनीति फील्डिंग प्रतिबंधों का ज्यादा से ज्यादा से फायदा उठाने और दबाव में सही फैसले लेने के लिए अनुभव पर भरोसा करने पर आधारित है।

उन्होंने कहा, "व्यक्तिगत तौर पर, मुझमें खेल को थोड़ा जल्दी अपने हाथ में लेने का हुनर ​​है। मैंने काफी क्रिकेट खेला है और मेरे पास काफी डेटा है जो इस बात की पुष्टि करता है कि मैं सही फैसले ले सकती हूं और जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि टी20 क्रिकेट में आगे बढ़ने का यही तरीका है, अगर हो सके तो पावरप्ले में आक्रामक खेलें और जरूरत पड़ने पर खेल के दौरान बदलाव करें।"

--आईएएनएस

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