विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्णायक मैच में उतरेगा भारत, सेमीफाइनल के टिकट पर निगाहें

लंदन, 27 जून (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम जब रविवार को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 30वें मैच में उतरेगी, तो उसके सामने सिर्फ जीत ही अंतिम विकल्प होगा। यह टूर्नामेंट नॉकआउट दौर के बेहद नजदीक है, इसलिए 'ग्रुप-ए' में अलग-अलग स्थिति में होने के बावजूद, दोनों टीमों के लिए इस मैच का नतीजा बहुत मायने रखता है।

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ऑस्ट्रेलिया ने अपने शुरुआती सभी चार मैच जीते हैं। यह टीम फिलहाल ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। यह टीम सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने की दहलीज पर है। वहीं, भारत के लिए गलती की गुंजाइश बहुत कम है। 'विमेन इन ब्लू' 4 में से 3 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है।

हरमनप्रीत कौर की टीम ग्रुप के आखिरी मैच में यह जानते हुए उतरेगी कि लॉर्ड्स में जीत से उनका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा, जबकि हारने पर उनका क्वालिफिकेशन इस बात पर निर्भर करेगा कि बांग्लादेशी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई चौंकाने वाला नतीजा दे।

लंबे समय के आंकड़े अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में हैं। भारत के साथ हुए 6 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में से 5 में ऑस्ट्रेलिया जीती है, जिसमें 2020 का फाइनल और 2023 का सेमीफाइनल भी शामिल है। फिर भी, लॉर्ड्स में खेल शुरू होने के बाद सिर्फ आंकड़ों का ज्यादा महत्व नहीं रहेगा।

भारत के लिए, यह सिर्फ सेमीफाइनल में जगह बनाने की लड़ाई नहीं है। यह खेल के सबसे मशहूर मैदानों में से एक पर दुनिया की टॉप-रैंक वाली टीम के खिलाफ एक और यादगार जीत दर्ज करने और पूरे जोश के साथ नॉकआउट स्टेज में पहुंचने का मौका है।

पिछले साल विमेंस वनडे वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने और ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर द्विपक्षीय टी20 सीरीज जीतकर भारत ने खुद को साबित किया है। फैंस को इस मैच में भी ऐसे ही नतीजे की उम्मीद होगी।

खिलाड़ियों के बीच का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। स्मृति मंधाना ने 167 रन बनाकर भारत की बल्लेबाजी को संभाला है, जबकि श्री चरणी (12 विकेट) टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया टीम अपने सभी खिलाड़ियों के योगदान से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एलिस पेरी अपनी टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं, जबकि सोफी मोलिनक्स गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं।

भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, राधा यादव

ऑस्ट्रेलियाई टीम: सोफी मोलिनक्स (कप्तान), निकोला कैरी, ऐश गार्डनर, किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्राथ, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शूट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहम

--आईएएनएस

आरएसजी