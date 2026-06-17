विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को झटका, फोएबे लिचफील्ड 3 मुकाबलों से बाहर

लीड्स, 17 जून (आईएएनएस)। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। शानदार फॉर्म में चल रही बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड क्वाड इंजरी (जांघ की मांसपेशी में चोट) की वजह से अगले तीन मैच नहीं खेल सकेंगी। लिचफील्ड पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुई थीं।

Read More

लिचफील्ड ने शनिवार को साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 24 गेंदों में 10 बाउंड्री के साथ 50 रन की पारी खेली थी। वह बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले का हिस्सा नहीं हैं। ऑलराउंडर एशले गार्डनर भी पैर में मोच के कारण यह मैच नहीं खेल रही हैं।

23 वर्षीय फोएबे लिचफील्ड के लिए यह एक नई चोट है। टूर्नामेंट से पहले भी उन्हें उसी पैर में क्वाड की समस्या थी, जिसके कारण वे कार्डिफ में दोनों वार्म-अप मैच नहीं खेल सकीं। आशंका है कि लिचफील्ड नीदरलैंड (20 जून) और पाकिस्तान (23 जून) के खिलाफ आगामी मैच भी नहीं खेल सकेंगी, लेकिन 28 जून को लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बड़े मुकाबले के लिए वापसी कर सकती हैं।

बुधवार को हेडिंग्ले में खेले जा रहे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेगन शट और ग्रेस हैरिस को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है।

ग्रुप-ए में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मैच 65 रन से जीता था। यह टीम +3.250 नेट रन रेट के साथ प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है। दूसरी तरफ, बांग्लादेश ने अपना पहला मैच नीदरलैंड के विरुद्ध 6 विकेट से जीता था। यह टीम +0.407 नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, एलिसा पेरी, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शट।

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, निगार सुल्ताना (कप्तान/विकेटकीपर), सोभना मोस्टोरी, शर्मिन अख्तर, शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, नाहिदा अख्तर, रबेया खान, सुल्ताना खातून और मारुफा अख्तर।

--आईएएनएस

आरएसजी