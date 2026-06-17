फीफा वर्ल्ड कप: मेसी का चला जादू, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से रौंदा

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है। ग्रुप-जे के मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अल्जीरिया को 3-0 से रौंदा। टीम की इस जीत के नायक रहे कप्तान लियोनेल मेसी रहे, जिन्होंने मुकाबले में तीन गोल दागे।

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अल्जीरिया के खिलाफ अर्जेंटीना ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। डिफेंडिंग चैंपियन के स्ट्राइकर्स ने अल्जीरिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाए रखा और टीम को पहली सफलता मैच के 17वें मिनट में मिली। कप्तान मेसी ने बॉक्स के बाहर से ही बेहतरीन शूट लिया, जो अल्जीरिया के गोलकीपर लुका जिदान को छकाते हुए गोल पोस्ट में पहुंच गया। अपना 200वां इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहे मेसी का यह फीफा विश्व कप में 14वां गोल रहा। मेसी ने मुकाबले में इससे पहले भी एक गोल दागा, लेकिन रेफरी ने उसे ऑफ साइड करार दे दिया।

हालांकि, अल्जीरिया ने इसके बाद अर्जेंटीना को पहले हाफ में गोल करने का कोई और मौका नहीं दिया और स्कोर 1-0 रहा। मगर दूसरे हाफ में लियोनेल मेसी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने मैच के 60वें मिनट में एक और शानदार गोल किया। मैक एलिस्टर के शॉट को अल्जीरिया के गोलकीपर रोकने में तो सफल रहे, लेकिन वह गेंद को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सके। रिबाउंड पर पहुंचे मेसी ने बिना कोई गलती किए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए अर्जेंटीना की बढ़त को 2-0 कर दिया।

16 मिनट बाद मेसी ने इस मुकाबले में गोल की हैट्रिक पूरी की। बॉक्स के बाहर मिली गेंद को मेसी ने अपने बाएं पैर से खेले शॉट के साथ गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया और अर्जेंटीना की जीत पर मुहर लगा दी। मेसी ने तीन गोल दागते हुए अपने 200वें इंटरनेशनल मुकाबले को यादगार बनाया। इसके साथ ही मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में मिरोस्लाव क्लोज (16 गोल) की बराबरी कर ली है। इस मेगा इवेंट में मेसी अब तक 16 गोल कर चुके हैं।

--आईएएनएस

एसएम/एएस