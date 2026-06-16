सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का ऐलान

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) ने 26वीं सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए सीनियर नेशनल टीम का ऐलान कर दिया है। यह प्रतियोगिता 19 से 24 जून तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगी।

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इस प्रतियोगिता में 30 से ज्यादा देशों के 400 से अधिक टॉप एथलीट्स हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम में 24 एथलीट (12 महिला और 12 पुरुष) शामिल हैं, जिनकी अगुवाई भारत की पहली और एकमात्र फेंसिंग ओलंपियन चदलावदा आनंदा भवानी देवी कर रही हैं।

फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सतेज पाटिल ने कहा, "हम नई दिल्ली में एक शानदार, वर्ल्ड-क्लास टूर्नामेंट की मेजबानी करने को लेकर बहुत उत्साहित और पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मुझे भारतीय टीम की तैयारी और टैलेंट पर पूरा भरोसा है कि वे इस बड़े मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन स्पॉट हासिल करेंगे। दुनियाभर के बेहतरीन फेंसर्स का भारत में स्वागत करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम खेल भावना के असाधारण प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक हैं।"

स्टार फेंसर सीए भवानी देवी ने कहा, "इतने बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करना भारतीय फेंसिंग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने प्रतिष्ठित मंच पर अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलना एक बहुत बड़ा सम्मान और आगे बढ़ने का शानदार मौका है। यह चैंपियनशिप आने वाले एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई करने की हमारी कोशिश में एक अहम कदम है। यह एलए 2028 ओलंपिक साइकल के लिए हमारे लंबे समय के सफर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है।"

नई दिल्ली में होने वाले इस इवेंट का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह आगामी एशियन गेम्स 2026 के लिए सीधे क्वालिफिकेशन का जरिया है। एफएआई सिलेक्शन कमिटी ने इस बात पर जोर दिया कि जाने-पहचाने पिस्ट पर टॉप दिग्गजों के खिलाफ मुकाबला करने से हमारे एथलीटों के विकास के लिए जरूरी हाई-लेवल चुनौती मिलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह टूर्नामेंट एलए 2028 ओलंपिक गेम्स की ओर भारतीय फेंसिंग के सफर में भविष्य की दिशा, तैयारी और प्रतिस्पर्धी रवैये को तय करने वाला एक अहम रणनीतिक पड़ाव है।

भारतीय टीम:

विमेंस फॉइल टीम: जॉयस अशिता स्टालिनराज, नाओरेम मीना देवी और सोनिया देवी वाइखोम।

विमेंस एपिए टीम: तनिष्का खत्री, प्राची लोहान और मितवा जेसंगभाई चौधरी।

विमेंस सेबर टीम: सीए भवानी देवी, श्रेया गुप्ता, जेफरलिन जानी रेक्सलिन सिमला और श्रुति जोशी।

मेंस फॉइल टीम: सचिन हरियाणा, सनासम हेमाश सिंह, आदित्य हरियाणा और तेजस मनोज पाटिल।

मेंस एपिए टीम: श्रीजिन राजेंद्रन शांतिम, जोसेफ बेनेट, शौर्य अश्विनी और अलोशियस कूवक्कल जोशी।

मेंस सेबर टीम: करण सिंह, गिशो निधि कुमारेश पद्मा, विशाल थापर और लक्ष्य बडसर।

--आईएएनएस

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