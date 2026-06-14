विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: 'हिम्मत, भरोसे और आजादी के साथ खेलें', लक्ष्मण ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 'हाई-वोल्टेज' मैच खेला जाना है। इस मुकाबले के साथ भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत भी करेगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज और बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मौजूदा प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण ने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए एक संदेश साझा किया है।

Read More

भारत ने बीते साल अपना पहला विमेंस वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता। अब भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में बड़ी उम्मीदों के साथ उतर रही है, जिसका मकसद पहला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतना है। अभियान के पहले मैच से पहले, लक्ष्मण ने खिलाड़ियों को आत्मविश्वास के साथ खेलने की सलाह दी है।

वीवीएस लक्ष्मण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं। हिम्मत, भरोसे और आजादी के साथ खेलें। पूरा देश आपके साथ है। अच्छा खेलें, इस सफर का आनंद लें और भारत का मान बढ़ाएं।"

पूर्व बल्लेबाज ने इस अनुभव का आनंद लेने पर भी जोर दिया और खिलाड़ियों को याद दिलाया कि उन्हें घर पर मौजूद प्रशंसकों का समर्थन हासिल है।

भारतीय ऑलराउंडर स्नेह राणा ने भी शुभकामनाएं दीं। राणा उस टीम का हिस्सा थीं, जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। वह जानती हैं कि सबसे बड़े मंच पर सफल होने के लिए क्या जरूरी है।

उस ऐतिहासिक जीत को याद करते हुए, राणा ने टीम के फिर से इतिहास रचने की उम्मीद जताते हुए लिखा, "हमने यह एक बार किया है, हम इसे फिर से कर सकते हैं। आइए एक और वर्ल्ड कप घर लाएं। टीम इंडिया को शुभकामनाएं। आइए, देश को गर्व करने का एक और कारण दें, जश्न मनाने का एक और कारण दें। जाइए और जीतिए।"

भारत और पाकिस्तान के बीच यह मैच एजबेस्टन में खेला जाना है, जिसमें भारतीय टीम जीत के साथ अभियान शुरू करने के इरादे से उतरेगी। भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच अब तक कुल 16 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैच अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मुकाबलों को जीता है।

--आईएएनएस

आरएसजी