विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: आईसीसी की 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' में मूनी, चरणी और वायट-हॉज शामिल

दुबई, 6 जुलाई (आईएएनएस)। रिकॉर्ड सातवें आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खिताब तक ऑस्ट्रेलिया के शानदार अभियान की झलक आईसीसी की 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' में भी देखने को मिली। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक पांच खिलाड़ियों को इस स्टार खिलाड़ियों से सजी सर्वश्रेष्ठ एकादश में जगह मिली। इनके अलावा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड और श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भी पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर इस प्रतिष्ठित टीम में स्थान बनाया।

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ऑस्ट्रेलिया टीम के सर्वाधिक खिलाड़ी इस एकादश में शामिल हैं, जिनमें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बेथ मूनी, एलिस पेरी, ऐश गार्डनर, कप्तान सोफी मोलिनेक्स और ऑलराउंडर मारिजेन कैप का नाम है। इंग्लैंड की ओपनर डैनी वायट-हॉज टूर्नामेंट में सर्वाधिक 302 रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं। वह विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक ही संस्करण में 300 रन का आंकड़ा छूने वाली पहली बल्लेबाज बनीं।

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज बेथ मूनी ने एक बार फिर बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 47.60 की औसत से 238 रन बनाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी नाबाद 61 रन की पारी और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में मैच जिताऊ 64 रन की पारी की बदौलत उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' दोनों अवॉर्ड मिले। साथ ही, विकेटकीपिंग में भी उन्होंने पांच कैच पकड़कर प्रभावित किया।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनेक्स ने एक शानदार टूर्नामेंट का समापन किया, जिसमें उनकी टीम बिना कोई मैच हारे आगे बढ़ी; उन्होंने 11 विकेट हासिल किए। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी ऑलराउंडर एलिस पेरी ने इस संस्करण में कुल 198 रन बनाए और चार विकेट लिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी फॉर्मेट में आठवीं बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया।

ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ऐश गार्डनर ने भी शानदार प्रदर्शन के बाद अपनी जगह बनाई; उन्होंने 170.45 के जबरदस्त स्ट्राइक-रेट से 150 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए। भारत के खिलाफ नाबाद 53 रनों की पारी और वेस्टइंडीज के खिलाफ गेंद से मैच जिताऊ योगदान खास रहा।

भारतीय स्पिनर श्री चरणी टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी रहीं। उन्होंने पांच मैचों में 14 विकेट लिए और विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के किसी एक संस्करण में 14 विकेट हासिल करने का नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया।

इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने साबित कर दिया कि चोट के कारण टूर्नामेंट का कुछ हिस्सा न खेल पाने के बावजूद वह बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने सिर्फ चार मैचों में 113.50 की शानदार औसत से 227 रन बनाए। सेमीफाइनल में 75 रन और फाइनल में नाबाद 58 रन बनाए।

आयरलैंड की ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने टूर्नामेंट में 181 रन बनाने के साथ छह विकेट अपने नाम किए। वेस्टइंडीज के खिलाफ 63 रन बनाने के साथ एक विकेट भी हासिल किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 59 रन बनाने के साथ 2 विकेट निकाले।

श्रीलंका की निलाक्षिका सिल्वा ने टॉप ऑर्डर में खेलते हुए प्रभावित किया और 74 के शानदार औसत से 148 रन बनाए। उन्होंने नाबाद 54 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम को मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड पर शानदार जीत दिलाई।

वहीं, साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर मैरिजेन कप्प ने बल्ले और गेंद दोनों से अपनी अहमियत साबित करते हुए 124 रन बनाने के साथ 8 विकेट निकाले। भारत के खिलाफ नाबाद 81 रनों की पारी खेलने के साथ 2 विकेट हासिल किए।

स्कॉटलैंड की ओपनर डार्सी कार्टर स्टार खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरी हैं, जिन्होंने 52.4 की औसत से 208 रन बनाए, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 72 और वेस्टइंडीज के खिलाफ़ 59 रन की पारियां शामिल हैं। वहीं, पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने 11.27 के औसत से 11 विकेट लिए और 85 रन बनाए।

--आईएएनएस

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