विमेंस प्रो गोल्फ टूर्नामेंट: स्नेहा ने 10-अंडर 61 के साथ धमाल मचाया, 11वें लेग में लीड बनाई

होसुर, 6 अगस्त (आईएएनएस)। लंबे समय से शानदार फॉर्म में चल रही स्नेहा सिंह ने गुरुवार को तमिलनाडु के होसुर में क्लोवर ग्रीन्स में विमेंस प्रो गोल्फ टूर्नामेंट के 11वें लेग में अपने पेशेवर करियर के सबसे अच्छे राउंड में से एक खेला। उन्होंने लगातार सात बर्डी के साथ अपना दूसरा राउंड खत्म किया।

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स्नेहा ने 10-अंडर 61 का कार्ड बनाया और पहले राउंड में 2-ओवर 73 के बाद उनका कुल स्कोर 8-अंडर 134 है। वह सबसे आगे हैं।

2023 ऑर्डर ऑफ मेरिट विजेता, स्नेहा ने इस सीजन में एक भी इवेंट नहीं जीता है। उन्होंने एक बर्डी के साथ शुरुआत की और तीसरे पर एक और बर्डी लगाई, इससे पहले कि दिन का अपना एकमात्र शॉट ड्रॉप कर दिया। उसने सातवें होल पर फिर से बर्डी लगाई और 2-अंडर 35 का स्कोर किया।

22 साल की स्नेहा नौ होल पर आग उगल रही थी। उसने 10वें होल पर बर्डी लगाई और 11वें होल पर पार किया। वह दिन का उनका आखिरी पार था। उसने 12वें से 18वें होल तक हर होल पर बर्डी लगाई और 61 के स्कोर के साथ खत्म किया।

इसके अलावा, वाणी, बराबर पार 71 के बावजूद, अकेली दूसरी जगह पर थी लेकिन लीडर स्नेहा से चार शॉट पीछे थी। वाणी ने सातवें और 12वें होल के बीच चार बर्डी लगाईं, और दो-दो फ्रंट और बैक नाइन पर चार बोगी भी की। वह अकेली दूसरी जगह पर थी।

आयशा, जो पहले दिन 67 के स्कोर के साथ शानदार थी, ने चार बोगी के मुकाबले दो बर्डी लगाकर 73 का स्कोर किया, और वह बराबरी पर तीसरे स्थान पर आ गई।

नयनिका सांगा भी तीसरे नंबर पर रहीं। उन्होंने तीन बर्डी और एक ईगल और दो बोगी के साथ 3-अंडर 68 का स्कोर किया।

त्वेसा मलिक, जिन्होंने पहले दिन 73 का स्कोर किया था, ने पांच शॉट सुधार कर 68 का स्कोर किया और 36 होल तक 1-अंडर पर पहुंच गईं। वह स्मृति भार्गव (70-71) के साथ सातवें नंबर पर रहीं।

चार खिलाड़ी, अनविता नरेंद्र (72-70), लावण्या जादोन (72-70), शगुन नारायण (70-72), और रिया जादोन (67-75) 11वें नंबर पर रहीं। रिया जादोन ने छह बोगी और सिर्फ दो बर्डी के साथ 75 का स्कोर किया। दो राउंड के बाद कट 155 पर आ गया। 31 खिलाड़ी फाइनल राउंड खेलेंगे।

--आईएएनएस

पीएके