'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत रक्षा खडसे ने लद्दाख के सीमावर्ती गांवों का तीन दिवसीय दौरा किया

लेह, 13 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री, रक्षा खडसे ने 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत 11 से 13 जून, 2026 तक लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती इलाकों का तीन दिन का दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरे ने युवाओं की भागीदारी, सामुदियक सहभागिता और आखिरी छोर तक विकास के जरिए सीमावर्ती गांवों को मजबूत करने के भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाया।

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इस दौरे में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने, नेतृत्व को बढ़ावा देने और दूर-दराज के सीमावर्ती इलाकों में युवा नागरिकों के लिए देश बनाने में सक्रिय रूप से योगदान देने के मौके बनाने में 'माई भारत' की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया गया।

11 जून से शुरू हुए इस दौरे में लेह के मशहूर हॉल ऑफ फेम में रक्षा खडसे ने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि भारत की सेना द्वारा दिखाया गया साहस, अनुशासन और देशभक्ति हर नागरिक को प्रेरित करती है और देश के इरादे को मजबूत करती है।

मंत्री ने मुश्किल हालात में भारत की सीमाओं की सुरक्षा में सेना की बहादुरी, बलिदान और ऑपरेशनल उपलब्धियों को दिखाने वाली प्रदर्शनियां भी देखीं।

12 जून को रक्षा खडसे ने हेम्या के सीमावर्ती गांव का दौरा किया, जहां 'माई भारत' के तत्वावधान में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों और स्कूली बच्चों द्वारा जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल थे, जो लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को दर्शाते थे।

वाइब्रेंट विलेज पहल से जुड़े युवा प्रतिभागियों ने सीमावर्ती गांवों में विकास के अवसरों को मजबूत करने के लिए अपने अनुभव, आकांक्षाएं और विचार साझा किए। इस बातचीत ने स्थानीय दृष्टिकोणों को समझने और सामुदायिक विकास और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में अधिक युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।

इस अवसर पर, रक्षा खडसे ने सामुदायिक विकास, युवा जुड़ाव और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उनके मूल्यवान योगदान के लिए डीआईजी आईटीबीपी ताशी नामग्याल, डिप्टी कमांडेंट प्रियंजन, गांव के सरपंच और स्थानीय कलाकारों को सम्मानित किया।

केंद्रीय मंत्री ने गांव के सरपंच के निवास पर 'माई भारत' के स्वयंसेवकों, युवा प्रतिभागियों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत की, जहां युवा सशक्तीकरण, कौशल विकास, खेलों में भागीदारी और समुदाय के नेतृत्व वाले विकास के अवसरों पर चर्चा हुई।

उन्होंने आईटीबीपी कैंप का दौरा किया और इलाके में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। हिमवीरों को संबोधित करते हुए, उन्होंने देश के कुछ सबसे मुश्किल ऑपरेशनल माहौल में उनके असाधारण समर्पण, मजबूती और सेवा के लिए सुरक्षाबलों की तारीफ की।

रक्षा खडसे ने कहा कि आईटीबीपी का योगदान सिर्फ सीमा सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विकास की कोशिशों में मदद करने, संपर्क को आसान बनाने और सीमा पर रहने वाले समुदायों के बीच भरोसा मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाता है। मंत्री ने दूर-दराज के सीमावर्ती इलाकों में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' और दूसरे विकास के कामों को सफलतापूर्वक लागू करने में सेना के सक्रिय समर्थन की भी तारीफ की।

अपने दौरे के आखिरी दिन 13 जून को केंद्रीय मंत्री ने पवित्र थिकसे मठ का दौरा किया और सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। उन्होंने मठवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत की और देश की शांति, खुशहाली और लगातार तरक्की के लिए प्रार्थना की।

रक्षा खडसे ने अपने संदेश में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत के सीमावर्ती गांव देश के पहले गांव और विकास के द्वार के रूप में उभर रहे हैं। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं को खेल, कौशल विकास, सामुदायिक भागीदारी और राष्ट्र-निर्माण की पहल के माध्यम से सशक्त बनाना सरकार की मुख्य प्राथमिकता बनी हुई है। हमारे युवाओं की ऊर्जा और हमारे सुरक्षा बलों का समर्पण विकसित भारत-2027 के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

उन्होंने कहा, "हमारे बॉर्डर के गांवों के युवा सिर्फ विकास के फायदेमंद नहीं हैं, वे एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में सक्रिय साझीदार हैं। 'माई भारत' और 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' जैसी पहलों के जरिए, हम ऐसे मौके बना रहे हैं जिनसे वे देश की तरक्की में अहम योगदान दे सकें।"

'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह भारत सरकार की एक खास पहल है जिसका मकसद बेहतर संरचना, रोजी-रोटी के अवसरों, संपर्क, जनसेवा और समुदाय की भागीदारी के जरिए उत्तरी बॉर्डर के गांवों में जीवन के स्तर को बेहतर बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को मजबूत करते हुए सबको साथ लेकर चलने वाला विकास पक्का करना है।

रक्षा खडसे के इस तीन दिवसीय दौरे ने स्थानीय समुदाय, युवा संगठनों, प्रशासन और सुरक्षा बलों को एक साथ लाकर सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के मिले-जुले नजरिए को दिखाया। इसने दूर-दराज के इलाकों के युवा नागरिकों को राष्ट्रीय विकास एजेंडा और विकसित भारत-2047 के सपने से जोड़ने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म के तौर पर 'माई भारत' की भूमिका को भी मजबूत किया।

--आईएएनएस

पीएके