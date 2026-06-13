भारत बनाम अफगानिस्तान: पहले वनडे में मैच का मजा किरकिरा करेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल

धर्मशाला, 13 जून (आईएएनएस)। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज का पहला मैच शनिवार को खेला जाना है। इस मुकाबले की मेजबानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम करेगा। पहले वनडे में बारिश मैच का मजा किरकिरा कर सकती है।

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दरअसल, एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, धर्मशाला में शनिवार को बारिश होने की आशंका 90 प्रतिशत है। मुख्य तौर पर दिन के समय और रात में बारिश होने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। धर्मशाला में शुक्रवार को भी कई इलाकों में बारिश हुई थी और कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी देखने को मिली थी। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले पहले वनडे में बारिश खलल डाल सकती है।

भारतीय टीम इस सीरीज में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बिना खेलेगी। कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। विराट के स्थान पर यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है। वहीं, हार्दिक भी चोट से उबर रहे हैं। इस सीरीज के दौरान खासतौर पर रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहेंगी। अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित का रिकॉर्ड 50 ओवर के फॉर्मेट में दमदार रहा है। रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले 3 वनडे मुकाबलों में 75 की औसत और 127 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 150 रन बनाए हैं। रोहित एक शतक भी लगा चुके हैं।

बतौर उपकप्तान श्रेयस अय्यर से भी भारतीय टीम को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं, प्रिंस यादव, हर्ष दुबे और गुरनूर बरार को पहली बार भारतीय वनडे टीम में जगह दी गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से किसे वनडे डेब्यू करने का मौका मिलता है। शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे। वहीं, ईशान किशन नंबर तीन पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। केएल राहुल के ऊपर इस सीरीज में बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो इस समय अच्छी लय में मौजूद हैं। गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह संभालेंगे और प्रसिद्ध कृष्णा उनका साथ देते हुए नजर आ सकते हैं।

--आईएएनएस

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